Garcia si ispira a Spalletti: nuovo ruolo per l’azzurro

Nuova occasione per il giocatore del Napoli che con Rudi Garcia potrebbe cambiare ruolo

Tutti i calciatori partenopei sono rientrati a Castel Volturno dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Chiusa la parentesi delle varie partite di qualificazione per le competizioni continentali e test amichevoli, adesso è tempo di fare nuovamente un reset e concentrarsi sul campionato. Gli azzurri saranno impegnati già sabato contro il Genoa e soltanto da questa mattina Garcia ha tutta la rosa a disposizione. In giornata ci sarà un doppio turno di allenamento a Castel Volturno per preparare la sfida alla squadra di Alberto Gilardino.

Il tecnico francese proverà nuovi schemi o alcuni giocatori che riterrà più adeguati per la titolarità a Marassi. L’obiettivo sarebbe quella di non stravolgere completamente la squadra partita dal primo minuto contro la Lazio, ma fare qualche cambio mirato rispettando anche chi è rientrato più tardi dagli impegni con la Nazionale. Mathias Olivera, ad esempio, potrebbe essere uno di questi. L’uruguaiano dovrebbe partire dalla panchina con Mario Rui pronto a scendere in campo dal 1′. L’idea è quella di gestire bene la squadra in vista anche dell’impegno di mercoledì 20 dove ci sarà l’esordio in Champions League contro il Braga, in Portogallo.

Le idee di Rudi Garcia

Secondo un’indiscrezione, leggibile sul quotidiano di oggi, la Gazzetta dello Sport scrive di una possibilità nel vedere Giacomo Raspadori schierato da mezzala offensiva contro il Genoa. L’idea di provare il giocatore italiano nel terzetto di centrocampo ha sempre stuzzicato Rudi Garcia. L’allenatore francese lo aveva già detto anche nella prima conferenza stampa della stagione, quella che precedeva la sfida contro il Frosinone. Garcia infatti vede Raspadori come uno dei titolari di questa squadra e, data la sua duttilità, potrebbe essere schierato anche come centrocampista.

Così come accaduto in Nazionale con Luciano Spalletti, dove Raspa ha giocato da centravanti affiancato da Zaniolo e Zaccagni, Garcia potrebbe invece schierarlo addirittura come mezzala. Secondo il francese i tempi di inserimento dell’italiano sono ottimi e in quella posizione potrebbe davvero fare il salto di qualità. In realtà Raspadori si è sempre visto come una prima o una seconda punta e questo nuovo ruolo ideato per lui dal suo mister avrebbe certamente delle incognite. Fatto sta che la sua versatilità gli permette di essere talvolta incisivo in ogni zona di campo. Garcia non ha ancora le idee chiare per Genova, ma qualcosa di estremamente sorprendente potrebbe però essere dietro l’angolo.