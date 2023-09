Gaetano “oro” di Napoli: l’agente fa una richiesta

Gianluca Gaetano finora non ha avuto spazio in questo avvio di stagione, anche perché è da poco rientrato dall’infortunio. Intanto il suo agente torna a parlare e lancia un messaggio a Garcia.

Il Napoli si prepara per ripartire in Serie A, dove gli azzurri proveranno a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta rimediata contro la Lazio. I campioni d’Italia affronteranno al Ferraris il Genoa di Gilardino, in cui il risultato d’obbligo sarà la vittoria.

Intanto l’agente di Gaetano è tornato a parlare, ed ha fatto una richiesta esplicita a Rudi Garcia.

Giuffredi richiede spazio per il suo assistito Gaetano

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano e molti altri tesserati del Napoli, in questa estate ha parlato molto dei suoi assistiti. L’agente è tornato a parlare dopo alcune settimane, avanzato una sorta di richiesta a Garcia per quanto riguarda il giovane centrocampista italiano.

L’agente del giocatore ha parlato a TuttoMercatoWeb, elogiando Gaetano e parlando del suo minutaggio: “Lo ritengo uno dei migliori talenti della Serie A. Se avrà spazio e continuità con Garcia uscirà fuori alla grande. Questo perché è un ragazzo di assoluto talento”.

Dunque Giuffredi si augura che Gaetano possa trovare il suo spazio e la sua dimensione con Rudi Garcia, affinché il ragazzo possa finalmente lanciarsi ed affermarsi in un palcoscenico importante come la Serie A. Il ragazzo dovrà farsi trovare pronto, poiché visti i tanti impegni degli azzurri potrebbe avere le sue chance nell’arco della stagione.