Assurdo Real Madrid, possibile arresto: quattro giocatori rischiano di saltare il Napoli

Incredibile scossone in casa Real Madrid: dalla Spagna clamorosa indiscrezione rilasciata su 4 giocatori di proprietà madrilena.

Il Napoli si appresta a dare il via alla propria stagione europea, i campioni d’Italia in carica, che affronteranno nei prossimi 22 giorni ben 7 gare, affronteranno lo Sporting Braga mercoledì prossimo in Portogallo. Un primo “approccio” in trasferta, con l’avversario che rappresenta forse l’anello debole delle 4 contendenti presenti, con l’Union Berlin e il Real Madrid a completare il raggruppamento.

Il Real è a mani basse la prima forza del girone che affronteranno gli uomini di Rudi Garcia: i madrileni conoscono fin troppo bene la competizione e hanno a disposizione l’allenatore che l’ha vinta di più, l’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti. I blancos sfideranno gli azzurri alla seconda giornata, appuntamento fissato per il 3 ottobre alle ore 21, quando uno stadio Maradona gremito come nelle grandi occasioni, cercherà di accompagnare Osimhen e compagni all’ennesima impresa europea casalinga.

Una sorta di “rivincita”, considerando il doppio confronto nel 2017, arrivato agli ottavi di finale della competizione, in cui il Napoli dell’ex Sarri, nonostante la capacità di passare in entrambe le occasioni in vantaggio, chiuse entrambi i match con una sconfitta per 3 a 1.

Possibile arresto per alcuni giocatori delle giovanili del Real Madrid, a rischio per le gare di Youth League

Anche la Primavera del Napoli, retrocessa lo scorso anno in Primavera 2, la cadetteria delle giovanili, affronterà la compagine madrilena nel corso della Uefa Youth League. Nelle ultime ore, però, proprio le formazioni minori della società di Florentino Perez, sono state scosse da un terremoto improvviso.

Secondo quanto riportato da El Confidencial, un giocatore del Real Madrid Castilla (la squadra B dei Blancos, ndr) e 3 del Real Madrid C (la selezione che dovrebbe affrontare gli azzurrini in Youth League), sarebbero stati accusati di diffusione di contenuti a sfondi sessuale senza consenso, come denunciato dalla madre di una ragazza sedicenne.

Stando a quanto riportato dai giornalisti spagnoli, questa mattina nel centro sportivo di Valdedebas, la Guardia Civil sarebbe arrivata per procedere all’arresto dei 4 imputati, in quel momento alle prese con la seduta mattutina. A seguito della condivisione di queste informazioni alla stampa, il Real Madrid attraverso un comunicato ha specificato gli avvenimenti della mattinata.

La dirigenza madridista, ha dichiarato che questa mattina i 4 accusati sono stati prelevati per far sì che potessero poi deporre la loro versione dei fatti, cosa avvenuta, per poi essere successivamente rilasciati. I diretti interessati, in caso di arresto confermato, salterebbero ovviamente gli impegni ufficiali con il club, compreso quello previsto contro la primavera partenopea. Inoltre – sempre secondo quanto riportato da El Confidencial – potrebbero essere coinvolti anche altri calciatori, tra cui alcuni della prima squadra.

Seguiranno aggiornamenti, per quello che potrebbe essere uno dei tanti e tristi casi di “Revenge Porn”, che nel corso degli ultimi anni sono stati sempre più frequenti, anche nel mondo del calcio.