Lutto nel mondo del basket: l’ex Napoli è scomparso a 42 anni

Nella giornata odierna il mondo del basket piange la scomparsa prematura di un ex NBA che aveva militato anche nel Napoli.

Nel corso degli anni il mondo del basket e quello del calcio si sono legati sempre più tra di loro. Difatti spesso stelle e non solo di entrambi gli sport appena hanno l’occasione passano il loro tempo libero ad assistere ad un match di basket o calcio.

La giornata odierna purtroppo però non ci riporta una notizia simile, visto che si è registrata la morte prematura di un ex cestista dell’NBA che nella sua carriera aveva militato anche nel Napoli.

Il mondo del basket piange la scomparsa di Brandon Hunter

Giornata triste per il mondo dello sport, soprattutto per quello del basket. Difatti è arrivata questa mattina la notizia della morte dell’ex cestista dell’NBA Brandon Hunter. A darne l’annuncio è stata la Ohio University in cui Hunter si è messo in mostra prima dell’approdo in NBA.

Questo il tweet di cordoglio pubblicato dell’università dell’Ohio: “Siamo addolorati per la perdita della leggenda del basket dell’Ohio Brandon Hunter. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Brandon in questo momento”.

Le cause del suo decesso al momento sono ignote, anche se quella del malore improvviso sembra essere più attendibile. Probabilmente sarà fatta un autopsia per stabilire le cause della morte dell’ex cestista NBA.

L’ex cestista aveva militato in NBA per due stagioni all’inizio della sua carriera, dove ha vestito le casacche di Boston Celtics ed Orlando Magic. Dopo la sua esperienza nel massimo campionato di basket americano e mondiale, Hunter aveva deciso di trasferirsi in Europa. Nel corso della sua carriera ha attraversato anche l’Italia, dove vi ha giocato tra il 2006 e il 2009. Nel nostro paese il cestista ha militato con le casacche di Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro, disputando la bellezza di 103 gare nella Serie A del basket italiano. Proprio nell’arco della sua esperienza in Italia, il cestista statunitense ha registrato i picchi della sua carriera, specialmente con le maglie di Livorno e Biella.

Come spesso accade in queste occasioni, giungono numerosi messaggi di cordoglio da parte di ex compagni e personaggi del mondo del basket e dello sport in generale. Appena uscita la notizia della morte di Brandon Hunter, uno dei primi tweet è stato quello dell’ex compagno NBA T.J. Ford:

“Ci ho parlato la settimana scorsa. Incredibile, perdo un grande amico”

Dunque giornata triste per il mondo dello sport e del basket, che piange ancora una volta la scomparsa di un ex cestista in modo prematuro.