“Sono tre anni che dico che è fortissimo”: investitura importante per il giocatore del Napoli

Nel corso di questa sosta per le nazionali diversi azzurri sono stati convocati dai rispettivi C.T. Su uno di questi si è espresso un ex calciatore in un’intervento.

La stagione del Napoli a partire da sabato entrerà realmente nel vivo, con gli azzurri che saranno impegnati praticamente ogni tre giorni. I tanti impegni permetteranno a Garcia di effettuare delle rotazioni per far rifiatare qualche titolarissimo.

Intanto un ex calciatore si è soffermato su un tesserato del Napoli nel corso di un suo intervento ad un’emittente.

Frey difende Meret e lo esalta

Ormai dopo aver appeso i guantoni al chiodo, l’ex portiere francese Sebastien Frey spesso si ritrova nelle vesti di commentatore sportivo in diverse trasmissioni sui social ed in Tv. L’ex portiere di Inter, Fiorentina, Parma e Genoa su tutti ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti a TvPlay.

Nel corso del suo intervento, Frey si è soffermato anche sul portiere del Napoli Alex Meret. Il francese ha preso le difese dell’estremo difensore del Napoli, che spesso viene accusato dai tifosi di scarso carisma e delle sconfitte degli azzurri. Frey ha dunque preso le difese di Meret, elogiandolo anche dal punto di vista tecnico: “Era accusato di non essere bravo con i piedi, era stato addirittura preso Ospina per questo motivo. Sono tre anni che dico che Meret è un giocatore fortissimo”.

Dunque elogio ed investitura importante per Meret da parte di un ex portiere forte e soprattutto carismatico come Sebastien Frey.