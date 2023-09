Genoa-Napoli, tifo infuocato: quanti spettatori ci saranno al Ferraris

Lo Stadio Luigi Ferraris di Genova si prepara ad ospitare la sfida fra Genoa e Napoli, match valido per la quarta giornata di Serie A

Genoa-Napoli, una partita affascinante, che torna a giocarsi in Serie A dopo un anno di assenza. Quando si pensa al Genoa la prima cosa che viene in mente ad un tifoso del Napoli è senza dubbio lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. Si tratta di uno dei gemellaggi più duraturi dell’intero campionato, in quanto è durato più di 40 anni. Purtroppo però, nel 2019 lo storico sodalizio si è interrotto, ma c’è comunque tanto rispetto tra due tifoserie che hanno fatto la storia del tifo italiano, e non solo.

Genoa-Napoli, anche quest’anno sarà spettacolo sugli spalti: il dato sulle vendite

Nonostante lo stop del gemellaggio, anche quest’anno le due tifoserie daranno spettacolo sugli spalti. I biglietti riservati ai tifosi del Napoli sono stati messi in vendita da lunedì 11 settembre, con prelazione sull’acquisto per gli abbonati, e dal 13 settembre fino al 15 per i possessori di fidelity card. La disponibilità dei tagliandi è praticamente terminata.

Anche i tifosi rossoblu non mancheranno all’evento. Infatti, stando agli ultimi dati sulle vendite si supereranno le 30 mila presenze allo stadio. Per questo motivo la società ha invitato i possessori dei tagliandi di recarsi in anticipo allo stadio per evitare possibili code all’ingresso. L’apertura dei cancelli è prevista alle 17:45, mentre il fischio d’inizio è fissato alle 20:45.

I ragazzi di Garcia saranno chiamati ad affrontare una sfida difficile. L’atmosfera sarà caldissima, il supporto dei tifosi potrebbe essere un fattore determinante per il Grifone, che sulla carta parte sfavorito. È facilmente ipotizzabile quindi che Gilardino, come visto anche nelle tre precedenti giornate, imposti una gara piuttosto difensiva, volta ad addormentare la manovra di giovo azzurra.