Gabri Veiga in Arabia anziché al Napoli, sapete come hanno reagito dal Celta Vigo?

Non si placano le discussioni sul trasferimento di Gabri Veiga in Arabia Saudita: il parere del compagno di squadra al Celta Vigo.

Il nome di Gabri Veiga ha animato l’estate dei tifosi azzurri, che hanno sognato il colpo di mercato sul finire della sessione. Alla fine, quando sembrava fatta per il trasferimento al Napoli si è inserito l’Al-Ahli, che ha sovrastato l’offerta del Napoli per acquistare il talento spagnolo.

In tanti, anche in Spagna, hanno criticato la sua scelta, considerando sprecato il suo talento per il calcio arabo. Il campionato, nonostante i tanti acquisti importanti di quest’estate, non è di certo tra quelli più competitivi al mondo, quantomeno non al livello di quelli europei. Tuttavia, la giovane età (classe 2002) gioca a favore di Gabri Veiga, che in futuro potrebbe senza problemi tornare in Europa.

Gabri Veiga, il parere del capitano sul trasferimento in Arabia

Intervistato ai microfoni di Panenka, il capitano e simbolo del Celta Vigo Iago Aspas, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il trasferimento del suo ex compagno.

Il capocannoniere all time del club galiziano ha ritenuto irrinunciabile l’offerta saudita: “La famiglia e il ragazzo hanno ritenuto che la cosa migliore fosse andare in Arabia e il club ha ricevuto dei soldi che oggi non può ignorare, per come va il mondo del calcio” – il suo parere.

Riguardo un possibile ritorno in Europa, Aspas è parso piuttosto dubbioso: “Non credo”– ha dichiarato. Il motivo è da ricondurre all’ingente somma di denaro spesa per lui. Tuttavia anche il capitano del Celta, alla fine del discorso, ha lasciato la porta aperta ad un ritorno: “Speriamo che un giorno possa tornare come tanti giocatori delle giovanili partiti e rientrati”.