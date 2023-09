Beffa clamorosa per l’ex Napoli: sfuma l’accordo

In questi giorni in cui i campionati sono fermi per la sosta delle nazionali, diversi club partiti male hanno deciso di cambiare allenatore. Un ex Napoli era vicino al nuovo club, ma clamorosamente sarebbe sfumato l’accordo.

La sosta ha rappresentato un momento di riflessione per molti club dopo l’avvio faticoso della squadra nelle prime partite. Tra questi club c’è il Lione, che ha deciso di sostituire Laurent Blanc dopo che il tecnico francese ha totalizzato un punto in quattro partite.

Il club francese si trova all’ultimo posto, e per la panchina si era pensato all’ex Napoli, ma l’accordo sembra essere sfumato.

Clamoroso: sfuma l’accordo tra il Lione e Gattuso

Negli ultimi giorni era in atto il casting da parte della dirigenza del Lione per scegliere il nuovo allenatore per la squadra dopo l’esonero di Blanc. Erano diversi i nomi in lista tra cui l’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Nella giornata di ieri sembrava essere tutto definito per l’approdo sulla panchina del Lione di Gattuso, ma oggi qualcosa è cambiato.

L’ex allenatore di Milan, Napoli e Valencia, era stato contattato dai dirigenti del club nei giorni scorsi, con l’accordo ormai definito tra le parti. Però a sorpresa l’accordo è saltato clamorosamente. Difatti come riportato da L’Equipe, l’ex allenatore del Frosinone avrebbe superato tutti i diretti avversari e sarebbe veramente ad un passo dalla panchina del Lione.

Dunque Gennaro Gattuso è ad un passo dall’essere beffato dall’altro campione del mondo del 2006 come lui, ossia Grosso. L’ex allenatore del Frosinone aveva guidato la squadra alla promozione in Serie A, ma clamorosamente aveva rifiutato il rinnovo col club ciociaro lasciando dunque il club. Dopo alcuni mesi di attesa, e diverse proposte rifiutate, Grosso ha finalmente trovato la squadra che ritiene giusta per lui e che potrebbe lanciarlo ulteriormente nel panorama europeo.

Beffato dunque l’ex allenatore del Napoli Gattuso, che purtroppo dovrà attendere ancora prima di accasarsi sulla panchina di un nuovo club. Il tecnico è ormai fermo dallo scorso gennaio, quando fu sollevato dall’incarico di allenatore del Valencia visti i risultati negativi raccolti fin li. Un periodo non facile per Gattuso, che dopo l’esperienza al Napoli chiusa nel peggiore dei modi (mancata qualificazione alla Champions League all’ultima giornata) ha vissuto solo momenti strani e negativi.

Difatti l’allenatore calabrese fu prima annunciato come allenatore della Fiorentina, salvo poi dimettersi dopo poche settimane visti i pessimi rapporti con la società per le strategie di mercato. Adesso l’ex Napoli attenderà nuove proposte, con l’auspicio di potersi rilanciare in panchina quanto prima.