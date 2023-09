“Aggiungeremo nuovi posti”, l’annuncio sul Maradona fa esultare i tifosi del Napoli

Importanti novità sulla questione posti a sedere dello stadio Diego Armando Maradona, che potrebbero esserci già dalla prossima partita casalinga.

La questione stadio, a Napoli, è ormai centrale da molto tempo, soprattutto dopo la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, dove le richieste per i biglietti sono schizzate alle stelle, ma la disponibilità era purtroppo minima.

Questa mattina, in merito alla questione ‘Stadio Maradona’, si è espressa l’Assessore allo Sport e Pari Opportunità di Napoli, Emanuela Ferrante, a Radio Marte al programma Marte Sport Live.

Aggiunti altri posti al Maradona per i tifosi disabili, si partirà con l’Udinese

L’Assessore allo sport, ha dichiarato ai microfoni della radio napoletana:

Ci siamo impegnati per ricostituire i tavolo con il Napoli ed assicurare che in Napoli-Udinese saranno messi in vendita i 258 biglietti da destinare ai disabili. Siamo arrivati a questo con l’impegno del Comune di Napoli, della Società Sportiva Calcio Napoli e dell’Assoutenti.

Lo stadio Diego Armando Maradona, casa dei partenopei, ormai necessita di un restyling, partendo dal terzo anello che i tifosi a gran voce chiedono la riapertura, cosi da permettere l’ingresso ad altri dieci mila tifosi. Per questo rinnovamento, però, ci vorrà più tempo, ma già partire con questo piccolo passo per i meno fortunati, è un segnale importanti per i supporters azzurri.

L’assessore ha poi confermato, che anche il settore “Distinti” sarà aperto per i tifosi disabili, con la società azzurra che ha garantito che tutti i biglietti saranno messi in vendita. Una notizia, questa, molto importante, che fa capire quanto il comune di Napoli e la società partenopea, siano in sinergia sulla questione stadio Maradona, che ha certamente bisogno di un ammodernamento, come detto dall’assessore Emanuela Ferrante:

Lo stadio Maradona è vecchio, costruito quando ancora non si pensava a queste esigenze così importanti, messe al primo posto dalla FIGC e dalla UEFA. La tempistica? Ci vorrà qualche mese, magari entro la fine del campionato.

Ha poi concluso, facendo notare come all’inizio i posti riservati ai diversamente abili, fossero solo 120 ed ora ne saranno il doppio. Le tempistiche, quindi, potrebbero variare. Inoltre, l’ammodernamento non riguarda solo i posti a sedere, ma le modalità di acquisto di questi biglietti, si sta cecando di semplificare le procedure e rendere il tutto più semplice.

Sperando che vengano rispettate le tempistiche, si avranno, già contro l’Udinese che è la prossima gara in casa del 27 settembre, dei posti disponibili per i tifosi meno fortunati.