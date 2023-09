Gol da urlo in Nazionale: sfiderà il Napoli nei prossimi giorni

Occhio Napoli, l’attaccante è in grande forma, gol fenomenale in Nazionale: a breve sarà avversario degli azzurri

La sosta dedicata alle nazionali sta per volgere al termine. Sabato ricomincerà il campionato, ad aspettare il Napoli ci sarà il Genoa. Nonostante il club partenopeo parta nettamente favorito, quella del Luigi Ferraris è una trasferta ostica, atmosfera caldissima, che potrebbe giocare brutti scherzi agli azzurri visto anche l’imminente impegno in Champions League. Infatti, solo tre giorni dopo gli azzurri affronteranno il primo match stagionale in Champions, contro il Braga. Data la presenza del Real Madrid nel girone, sarà di fondamentale importanza portare i tre punti a casa per indirizzare subito nella direzione giusta la qualificazione agli ottavi.

Anche quella di Braga sarà una trasferta, al contrario di quanto in molti pensano, molto ostica. Lo stadio è molto suggestivo. L’Estádio Municipal de Braga ha la particolare caratteristica di esser stato ricavato sul sedime dell’ex cava di Monte do Castro. Ed è per questo motivo che uno dei lati corti del rettangolo di gioco termina al di sotto di una parete rocciosa, quindi le tribune sono disposte solo sui lati lunghi del campo. Nonostante ciò, l’impianto può contenere più di 30 mila spettatori. Oltre questo, il Braga dispone di un organico di tutto rispetto, nel quale spicca tra tutti, capitan Ricardo Horta.

Horta, gol da non credere con il Portogallo: il Napoli dovrà farci attenzione

Ricardo Horta, classe ’94, è la vera star del Braga. Il giocatore simbolo, capitano e leader tecnico sul quale la squadra si aggrappa nei momenti di difficoltà. In forza al Braga dal 2016, ha siglato 77 gol con il club portoghese in 229 presenze totali. Horta è un esterno d’attacco molto veloce, non molto alto, che fa del dribbling nello stretto la sua caratteristica principale. Tuttavia, ciò che colpisce davvero è il controllo palla.

Dal 2022 è entrato abbastanza stabilmente nel giro della Nazionale portoghese, con la quale ha anche siglato il suo primo gol ai Mondiali contro la Corea del Sud, in Qatar. In totale ne ha segnati due di gol, prima di ieri sera. Infatti, durante il match di qualificazione a EURO 2024 contro il Lussemburgo, Ricardo Horta ha siglato il suo terzo gol con la maglia della Nazionale. Nonostante si trattasse del gol del 6-0, in un match finito poi 9-0 per il Portogallo, la bellezza del gol non passa di certo inosservata.

Al minuto 67, un lancio lungo di Bruno Fernandes innesca Jota sulla fascia, che appoggia per Ricardo Horta, il quale buca Moris con un gran tiro sotto la traversa. Il portiere non ha potuto nulla a causa dell’incredibile potenza del tiro.