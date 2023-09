Brutte notizie per il Napoli, quante gare rischia di saltare Politano

Uscito acciaccato dalla sfida contro la Macedonia, gli esami strumentali svolti per Matteo Politano non hanno dato un buon esito.

Non è una cosa nuova venire a conoscenza di un infortunio durante la sosta per le nazionali. È già capitato a tante squadre così come al Napoli. Matteo Politano, autore di una gara non proprio brillante a Skopje contro la Macedonia, partito dal primo minuto per scelta di Luciano Spalletti, ha lasciato il campo con un infortunio. Quando arriva il periodo delle nazionali i giocatori, in poco tempo, devono abituarsi ad altri carichi di lavoro, con altri staff, differenti da quelli che svolgono nei rispettivi club di appartenenza. Questa potrebbe sicuramente essere una motivazione plausibile per il quale spesso molte squadre sono costrette a perdere qualche pezzo durante la sosta internazionale.

Ritornato prontamente a Castel Volturno, l’esterno del Napoli ha svolto nuovi esami strumentali. Politano ha riportato un’elongazione del soleo destro e rischia di restare fuori per 15-20 giorni. A sostituirlo questa sera a San Siro contro l’Ucraina ci sarà Nicolò Zaniolo, anche lui autore di una gara non troppo entusiasmante con la Macedonia. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Napoli e della Nazionale resterà fermo ai box per qualche partita saltando sicuramente la trasferta di Marassi contro il Genoa e probabilmente l’esordio in Champions League contro il Braga, in Portogallo. Resta in forte dubbio anche per la successiva sfida contro il Bologna in campionato.

Arriva subito il momento di Lindstrom

Con l’infortunio di Matteo Politano, Rudi Garcia sarà costretto a nuove soluzioni. Secondo l’edizione odierna della rosea l’attaccante azzurro sarà costretto a saltare un bel pò di gare. Non solo l’esordio in Champions contro il Braga e la sfida al Genoa di Gilardino, ma stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, Politano potrebbe saltare anche la sfida contro il Bologna. Difficile recuperi per il 24 settembre, data proprio del match contro gli emiliani di Thiago Motta. Ecco che Rudi Garcia potrebbe allora far partire da subito Jesper Lindstrom.

Arrivato alla fine del mercato dall’Eintracht Francoforte, il Napoli aveva corteggiato l’esterno danese per molte settimane. Lindstrom è già stato buttato nella mischia nella disfatta del Maradona contro la Lazio e le prime giocate non avevano convinto i tifosi. Adesso ci sarà bisogno di allontanare quelle critiche e sfruttare questa chance. Partito titolare in tutte e due le vittorie della sua Danimarca, Lindstrom partirà quasi certamente dal primo minuto anche per la prossima sfida di campionato contro il Genoa. Per lui, l’infortunio di Politano, rappresenterà una chance per scalare da subito le gerarchie di Rudi Garcia.