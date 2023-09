Piaceva al Napoli ma è diventato un flop: svelato il futuro

Nuovo flop per l’ex obiettivo di mercato del Napoli, il futuro che gli presenta dinanzi non è dei migliori: i dettagli

Il Napoli ha cambiato direttore sportivo all’inizio della sessione di calciomercato estiva, Meluso ha preso il posto di Giuntoli, approdato alla Juventus. Nonostante il cambio in corsa gli azzurri hanno chiuso quattro operazioni di mercato in entrata. In aggiunta al ritorno di Gollini, Natan è arrivato per sostituire Kim Minjae, Lindstrom per sostituire Lozano e Cajuste per far fronte alla fine del prestito di Ndombele. Nonostante ciò, gran parte dei tifosi partenopei si aspettava un ultimo colpo, sul gong della fine del calciomercato, magari a centrocampo, per tamponare la delusione dell’affare Gabri Veiga, che è saltato a causa dell’inserimento dell’Al-Ahli. Questo non è accaduto.

Il mercato in Italia è terminato il 1 settembre, mentre in altri paesi, come la Turchia il calciomercato ha chiuso i battenti più tardi, l’8 settembre per la precisione. In questi giorni aggiuntivi i club turchi hanno avuto la possibilità di fiondarsi su quei giocatori che, finiti ai margini delle rose, non occupano più un ruolo centrale nel progetto e non hanno trovato una sistemazione prima del 1 settembre. Bisogna anche considerare che la Turchia è un campionato sempre più in crescita che, seppur non avendo le disponibilità economiche del campionato arabo, ad esempio, attira l’attenzione di tanti top player. Basti pensare agli ex Serie A Mertens e Icardi, vere e proprie star del Galatasaray.

Colpo in Turchia: arriva un ex obiettivo di mercato del Napoli

Nelle ultime ore, nonostante sia terminato il calciomercato, il Trabzonspor, importante club turco, sta chiudendo un colpo molto importante. Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sports Premier League, Nicolas Pépé ha risolto il suo contratto con l’Arsenal e ha firmato un contratto con il club di Trebisonda. Si tratta di un colpo utile per lo sviluppo dell’intera lega, oltre ad andare a rinforzare il Trabzonspor.

Pépé è stato protagonista di una vera e propria telenovela nell’estate 2019. L’ivoriano era nel mirino del Napoli, una trattativa infinita, che a tratti ricorda quella sfumata per Gabri Veiga. Poi l’inserimento dell’Arsenal, che si portò a casa l’ex Lille. Purtroppo, nonostante le innegabili doti tecniche, non è mai esploso con i Gunners. Dopo alcune stagioni buie, la scorsa stagione è stato ceduto in prestito al Nizza, dove ha siglato 6 reti in 19 partite. Mai nei piani di Arteta, Pépé ha dunque deciso di ripartire dalla Turchia. E chissà che non sia proprio questo il luogo giusto dove finalmente potrà mostrare a tutti il suo talento.