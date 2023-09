Lotito snobba il Napoli: le parole fanno infuriare i tifosi

Dichiarazioni taglianti del presidente della Lazio Claudio Lotito: la sua considerazione sul Napoli fa infuriare i tifosi

Impossibile non citare la Lazio tra le protagoniste dello scorso campionato. Alle spalle del Napoli campione d’Italia, grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus, i biancocelesti hanno avuto la meglio sulle due milanesi e hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che mancava al club da tre anni. Nonostante un inizio shock con due sconfitte contro Genoa (in casa) e Lecce (in trasferta), la squadra di Sarri è parsa in grado di poter replicare l’ottima stagione passata grazie alla convincente vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona, contro il Napoli, nell’ultima giornata di campionato prima della sosta.

La Lazio non ha intenzione di fermarsi, vuol essere competitiva anche durante questa stagione. Una dimostrazione di ciò è il calciomercato del club di Lotito. Milinkovic-Savic ceduto all’Al-Hilal è stato degnamente sostituito da Kamara e Guendouzi, rinforzi importanti per il centrocampo. Da sottolineare anche l’acquisto di Rovella dalla Juventus, che col tempo può trovare spazio nelle rotazioni di Sarri. E ultimi, ma non per importanza Isaksen e Castellanos, riserve di lusso per il tridente offensivo titolare (Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni).

Le dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito

Intervenuto in diretta a Radio TV Serie A con RDS nel corso del programma Speciale Serie A, Claudio Lotito ha commentato il momento della sua Lazio e ci ha tenuto a puntualizzare alcune cose. Una in particolare, ha fatto discutere particolarmente i tifosi del Napoli, e non solo:

“Da quando ho preso la Società siamo riusciti a risanarla, dopo la Juventus siamo quelli che hanno conquistato più trofei e adesso stiamo lavorando per dare maggiore soddisfazione ai nostri tifosi, con i risultati, con il bel gioco, con l’organizzazione”.

Una dichiarazione piuttosto ambigua, se consideriamo che l’Inter solo dal 2018 ad oggi ha vinto cinque trofei. Tuttavia c’è da sottolineare la grande affinità della Lazio sia con la Coppa Italia, che con la Supercoppa Italiana. Ben due Coppe Italia (2012\13 e 2018\19) e due Supercoppe Italiane (2017\18 e 2019\20) ultimi dieci anni di gestione Lotito.

Per fare un confronto, il Napoli, con lo scudetto vinto la scorsa stagione si è portato quota quattro (due Coppe Italia, una Supercoppa e un campionato) proprio come i biancocelesti. Pensate il Milan è addirittura fermo a soli due trofei negli ultimi dieci anni. A guidare questa singolare classifica la Juventus, indisturbata, con 18 trofei conquistati dal 2013 ad oggi.