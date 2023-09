L’Italia come il Napoli del tricolore? La riposta di Di Lorenzo spiazza tutti

Alte aspettative per la nuova Nazionale di Spalletti, tutti si chiedono se possa emulare il gioco del Napoli: la risposta di Di Lorenzo

Non il migliore degli esordi quello di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Un amaro pareggio contro la Macedonia del Nord, che può complicare la qualificazione ad EURO 2024 in Germania. Gli azzurri avranno la possibilità di rifarsi domani, quando dovranno affrontare il secondo ed ultimo impegno di questa sosta nazionali, contro l’Ucraina.

Tutti si aspettano un innalzamento della prestazione della squadra, che a tratti ha fatto veder equalche buono spunto di gioco. Tuttavia, la Nazionale è ancora piuttosto lontano dal livello spaziale del Napoli campione d’Italia.

Le dichiarazioni di Di Lorenzo in conferenza stampa

Ad esprimersi sull’argomento ci ha pensato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, in conferenza, alla vigilia del match contro la rappresentativa ucraina. “Il tempo è poco ma non dobbiamo guardare al Napoli dello scorso anno. Ci sono giocatori differenti con caratteristiche differenti, non dobbiamo arrivare a fare quel calcio lì” – ha puntualizzato Di Lorenzo.

Dunque, sarà difficile rivedere trame di gioco simili a quelle del Napoli di Spalletti. Tuttavia, Di Lorenzo ha affermato che la cosa più importante è seguire le idee di Spalletti, solo grazie alle sue intuizioni si può vedere la luce in fondo al tunnel. Poi ha concluso sottolineando l’importanza del match di domani: “Dobbiamo essere subito pronti per portare a casa questa partita, la vittoria è importantissima”– il suo invito da vero leader.