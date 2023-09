Accordo trovato: l’ex Napoli riparte dal top club di Ligue 1

Annuncio ufficiale, clamoroso capovolgimento di fronte in Ligue 1: si apre una porta per l’ex Napoli, può ripartire dalla Francia

I campionati europei sono appeni cominciati, ma già dopo la prima sosta ci sono i primi colpi di scena. Il primo, in Francia ha del clamoroso. Il Lione, top club della lega, ha annunciato l’esonero di Laurent Blanc. Sotto la guida dell’ex CT della Nazionale francese il Lione ha conquistato un solo punto in quattro gare e occupa, in questo momento, l’ultima posizione in classifica. Un bottino disastroso per una squadra che vuole interrompere l’egemonia del Paris Saint Germain, che proprio nell’ultimo match ha battuto il Lione per 4-1, in trasferta al Groupama Stadium.

Negli ultimi giorni sono stati accostati tanti nomi alla panchina del Lione, tra questi l’ex Chelsea Potter, Lopetegui, oltre all’ex PSG Galtier, di recente accostato anche al Napoli. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni il nome più vicino a sostituire Blanc è un ex tecnico del Napoli: Gennaro Gattuso. Infatti il campione del mondo 2006 è libero da gennaio, reduce dall’infelice esperienza con il Valencia. Inoltre pare che Gattuso, voglioso di intraprendere la nuova esperienza in Francia, abbia declinato una ricca offerta dall’Arabia Saudita.

Gattuso ad un passo dal Lione: c’è l’annuncio di Di Marzio

In serata anche Gianluca di Marzio, attraverso il suo profilo Twitter, ha confermato l’indiscrezione. Il giornalista esperto di calciomercato parla di affare alle battute finali. Si stanno limando gli ultimi dettagli, poi Gattuso firmerà il suo nuovo contratto con il Lione, con lui dovrebbe firmare con il club francese anche gran parte del suo staff. Le parti sono al lavoro per far sì che Gattuso si sieda in panchina già domenica, quando andrà in scena il match valido per la quinta giornata di Ligue 1 contro il Le Havre. Si tratterebbe subito di una sfida importante per l’ex Napoli, uno scontro diretto nel quale sarà fondamentale far bene per scacciare i fantasmi delle prime giornate di campionato.

Il tecnico italiano troverà ai suoi ordini una squadra molto giovane, che può contare però su individualità importanti. Tra queste è impossibile non citare il classe 2003 Rayan Cherki, uno dei talenti maggiormente attenzionati dai top club europei. Da tenere in considerazione anche la presenza di giocatori esperti, anche in campo internazionale, come il terzino argentino ex Ajax Nicolas Tagliafico (che tra l’altro fu nel mirino del Napoli qualche stagione fa, ndr) e il portiere Anthony Lopes, oltre a capitan Tolisso, ex Bayern Monaco.