Veiga rifiuta Napoli, stangata clamorosa: la rivelazione

Rivelazione sorprendente sulla telenovela dell’estate di calciomercato: la trattativa infinta, poi sfumata, del Napoli per Gabri Veiga

Alla fine il mercato in entrata del Napoli si è concluso con quattro colpi: oltre al ritorno di Gollini, sono approdati alle pendice del Vesuvio anche Natan, Cajuste e Lindstrom. Tuttavia, per più di qualche settimana i tifosi azzurri hanno seguito con attenzione la trattativa Napoli-Gabri Veiga. Una trattativa infinta, che pareva praticamente conclusa, si parlava addirittura di visite mediche. Poi, tutto ad un tratto, l’inserimento dell’Al-Ahli, il club saudita che aveva provato ad acquistare anche Zielinski. L’offerta del club arabo, economicamente superiore a quella del Napoli, ha convinto subito il talento spagnolo, che nonostante la giovane età è approdato in Saudi Pro League.

L’opinione pubblica europea è rimasta piuttosto sorpresa dall’esito della trattativa. Uno dei maggiori talenti spagnoli, classe 2002, protagonista anche con la maglia della Nazionale U21, che sceglie di trasferirsi in un campionato ancora così poco competitivo. In tanti hanno criticato la sua scelta, ritenendo che sarebbe stato più giusto per lui approdare in un campionato più probante. D’altro canto altri l’hanno invece appoggiata, offrendo come motivazione l’ingente somma di denaro che percepirà. Tra questi ultimi anche Dani Carvajal. Il terzino del Real Madrid ha commentato il trasferimento di Veiga, in un’intervista concessa ai microfoni di Movistar+.

Carvajal: “Veiga? Capisco perfettamente la sua scelta”

Nell’intervista Carvajal appoggia la scelta del connazionale, ritenendo che alla sua età un sostentamento economico del genere fa davvero la differenza. Carvajal inoltre ha ritrovato un’analogia con gli inizi della sua carriera, quando decise di approdare al Bayer Leverkusen, in Germania. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Quando sono andato in Germania ho firmato per cinque anni e la prima cosa che ho fatto è stato comprare una casa per i miei genitori. Alla fine è un sostentamento economico e se puoi aiutare la tua famiglia… bisogna capire il ragazzo”.

Ha poi concluso citando proprio il paragone con un possibile trasferimento in azzurro: “Alla fine il ragazzo poteva andare al Napoli per qualche milione di euro, ma nella sua carriera sarebbe potuto andare anche qualcosa storto. È comprensibile”- il commento finale di Carvajal.

Nonostante le dichiarazioni di Carvajal, è facilmente ipotizzabile che l’appetibilità del calciatore, semmai dovesse continuare a giocare in Arabia Saudita, diminuisca, sopratutto in chiave Nazionale spagnola. Il neo CT Luis de la Fuente potrebbe optare, a meno di sorprese, per calciatori che giochino in campionati con un livello di competitività maggiore.