L’ex Napoli riparte da una big di Ligue1: è deciso

Si prospetta una nuova intrigante avventura per l’ex Napoli, in serata è arrivata la conferma dalla Francia: tutti i dettagli

Quest’estate abbiamo assistito al cambio di guida tecnica sulla panchina del Napoli. Out Spalletti, che aveva deciso di prendersi un anno sabbatico, poi interrotto prematuramente dalla chiamata della Nazionale italiana. Al suo posto Rudi Garcia, che dopo settimane di consultazioni ha convinto il presidente De Laurentiis e il resto del direttivo della società. Dal 2013 a oggi il Napoli ne ha cambiati sei di allenatori: Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti e infine Garcia, un numero più o meno in linea con quelli delle altre big italiane (Inter 7, Juve 5, Roma 6, Milan 9).

Chi per un motivo e chi per un altro, quasi tutti gli allenatori passati per Napoli negli ultimi dieci anni hanno lasciato un bel ricordo. La Coppa Italia, la Supercoppa e il mercato da sogno con Benitez, il record di 91 punti e la Grande Bellezza con Maurizio Sarri, la Coppa Italia con Gattuso e lo storico tricolore di Luciano Spalletti. Tutti sono rimasti abbastanza legati alla città di Napoli ed è per questo motivo che i tifosi seguono con attenzione il prosieguo delle loro carriere. Riguardo ciò, per uno dei sopracitati, si prospetta una nuova intrigante avventura su una panchina importante di Ligue 1. Si tratta di Gennaro Gattuso, di seguito tutti i dettagli.

Gattuso in Ligue 1? La notizia dalla Francia

Stando a quanto riportato dal portale francese Footmercato infatti, il tecnico italiano sarebbe nel mirino del Lione. Il club, ex squadra di Rudi Garcia, avrebbe individuato nell’ex Napoli il perfetto sostituto di Laurent Blanc, dopo i rifiuti di Potter e Lopetegui, tra gli altri. Una sfida sicuramente intrigante, visto il prestigio e la storia del club. Tuttavia si tratta di una situazione molto complessa, poiché il Lione, sotto la guida di Blanc ha conquistato solo un punto nelle prime quattro partite di Ligue 1. L’ultima sconfitta ha visto il club subire un roboante 1-4, in casa, dal Paris Saint Germain, che ha messo a serio rischio la panchina di Blanc.

Il club francese però non è l’unica squadra ad aver messo nel mirino il campione del mondo 2006. Infatti, pare che Gattuso abbia rifiutato una proposta dall’Arabia Saudita. Il tecnico è dunque molto affascinato dalla possibilità di intraprendere una nuova avventura in Francia, dopo aver già allenato in Italia e Spagna, dove a gennaio ha lasciato il Valencia. Non è impossibile aspettarsi Gattuso in panchina già alla prossima partita del Lione, domenica 17 settembre contro Le Havre.