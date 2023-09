È la fidanzata di un calciatore del Napoli: Martina Fusco da urlo in costume (FOTO)

Continua ad incantare i propri follower sui social Martina Fusco, una delle più amate first lady del calcio targate Napoli.

La figura della first del pallone ha senz’altro acquisito sempre più importanza negli ultimi anni, soprattutto in piazze calde del nostro campionato. In quel di Napoli, una delle più amate è senz’altro Martina Fusco, fidanzata del terzo portiere azzurro Nikita Contini. Ventenne napoletana, la bella Martina è infatti una delle influencer italiane più seguite sui social, con numeri che superano i 380 mila follower su Instagram anche grazie al passato televisivo della sexy partenopea.

La Fusco è infatti conosciuta per apparizioni in programmi targati Mediaset come Ciao Darwin 8 e La Pupa ed il Secchione, capace di aumentare a dismisura il seguito dietro la bella Martina. Poi, l’amore sbocciato con Contini, capace di rendere sempre più un’idola agli occhi dei tifosi, di Sampdoria prima e di Napoli poi, la bella ragazza. I due hanno inoltre avuto da poco il loro primo figlio, con i più romantici e nostalgici tifosi che ricorderanno sicuramente lo struggente annuncio pubblicato sui social dai due nel periodo natalizio.

Insomma, la sexy Martina ha avuto modo di ritagliarsi un ampio spazio all’interno dei cuori dei compaesani napoletani, nonché dei propri follower che è solita deliziare con succinte e provocanti foto su Instagram. L’ultima, in particolare, ha fatto letteralmente il giro del web impazzito alla vista delle curve della Fusco.

Martina Fusco è bollente sui social, Contini marca il territorio

Come già detto in precedenza, i numeri totalizzati dal profilo Instagram di Martina Fusco la rendono una delle influencer italiane più conosciute sul territorio. 384 mila il numero preciso dei seguaci della showgirl partenopea, impazziti alla vista dell’ultima foto in costume della ragazza. Un vero e proprio carousel di scatti, in cui la sexy Martina è raffigurata in tutto il suo splendore all’interno di un succinto bikini con pattern leopardato a metterne in risalto le curve. Oltre 22 mila i like totalizzati dal post, con un commento in particolare a catturare l’attenzione dei più.

Fra la sfilza di complimenti rilasciati dai fan in visibilio infatti, ecco spuntare anche il commento del compagno Nikita Contini, pronto a marcare il territorio attorno alla sua bella. Un emoticon abbastanza eloquente quella utilizzata dal terzo portiere del Napoli, con scambio di battute fra lui e la bella Martina a ricordare quanto i due siano uniti e quanto il loro legame sia più forte che mai.