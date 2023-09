Biglietti Napoli – Udinese, due settori già sold out: il dato

Assalto ai tagliandi per la gara del 27 settembre, terzo appuntamento stagionale al Maradona per il Napoli campione d’Italia



La pausa nazionali si appresta a terminare, mancano sei giorni alla ripresa del campionato. Il Napoli ha chiuso le prime tre giornate con sei punti, ma a preoccupare i tifosi è l’ultima sconfitta casalinga contro la Lazio. Gli azzurri però proveranno a rifarsi sin da subito dopo la sosta, quando dovranno affrontare il Genoa neo promosso al Ferraris. Poi il primo impegno stagionale in Champions League, in trasferta contro il Braga e tre giorni dopo l’insidiosa trasferta di Bologna. Infine il ritorno al Maradona, nella sfida valida per la sesta giornata di campionato contro l’Udinese.

Biglietti Napoli-Udinese, la situazione attuale dei biglietti in vendita

I tagliandi per assistere al match casalingo sono stati messi in vendita a partire dalle ore 12 del 8 settembre, in una prima fase solo per i possessori di Fidelity Card, poi dal 18 settembre alle ore 12 comincerà la vendita libera.

In questi primi due giorni di prelazione per i tesserati sono stati già acquistati un gran numero di tagliandi disponibili. Infatti, osservando le disponibilità di TicketOne, possiamo notare che sono già terminati i biglietti per la Curva A superiore e la Curva B superiore, che erano in vendita al prezzo di 30 euro (35 per i non titolari di Fidelity). Mentre per gran parte degli altri settori la disponibilità, al momento, è BASSA o MEDIA.