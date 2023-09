Ormai ci siamo, l’Italia di Spalletti è pronta per l’esordio contro la Macedonia del Nord, passaggio fondamentale per EURO 2024.

Luciano Spalletti sta per dare il via alla propria avventura da commissario tecnico sulla panchina della Nazionale italiana.

Il tecnico ex Napoli, ai microfoni della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni manifestando tutto il suo entusiasmo:

“Stanotte ho dormito qualche minuto in meno: ho vissuto serate importanti in Champions, ma l’inno della Nazionale vale 100 volte quello della massima competizione europea”.

Sulle proprie scelte

In merito alle scelte di formazione, in vista della delicata sfida contro la selezione del suo ex pupillo Elif Elmas, il c.t si è così espresso:

“Zaccagni è uno dei migliori nel suo ruolo in quella posizione, è una cosa normale provarlo lì. Ha qualità ed intesa con Immobile, vedremo stasera”.

Sulla tipologia di mentalità che si aspetta dai suoi nell’appuntamento in terra macedone, questa è stata la risposta del tecnico:

“Dovremo avere qualità nel possesso palla: se riusciremo ad avere qualità in questo fondamentale, potremo decidere che partita fare e in quale zona giocare”.

Infine, sull’ambiente caldo e il campo non in perfette condizioni ha così chiosato:

“Ambiente caldo e campo non possono essere scuse, sono aspetti che non devono ledere la nostra autostima. Abbiamo valori importanti, sappiamo quanto sarà importante fare il risultato, ci sarà bisogno di dimostrare che la maglia della nazionale non viene indossata tanto per“.

Emozione ma idee chiarissime, Spalletti vuole incidere anche in nazionale, provando a dare una svolta ad un gruppo che nel post Euro 2021, ha faticato maledettamente.