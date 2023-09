Sorpresa Raspadori in Nazionale: grande emozione per l’azzurro

Riconoscimento importante per Giacomo Raspadori: sarà il primo ad averlo nella prima nazionale di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti questa sera si appresterà ad esordire come CT della Nazionale. Visto il suo recente passato in azzurro è interessante conoscere quale ruolo avranno i giocatori che lo hanno aiutato a conquistare il suo primo scudetto qualche mese fa.

In mattinata sono stati resi noti i numeri di maglia per gli impegni contro Macedonia del Nord (questa sera alle 20:45) e Ucraina (martedì alle 20:45). Per quanto riguarda i calciatori del Napoli, Alex Meret ha scelto il 21, Giovanni Di Lorenzo il 2, Matteo Politano il 7, mentre sorprende la scelta di Raspadori: avrà il numero 10.

Che emozione per Raspadori: sarà il primo 10 della Nazionale di Spalletti

Un riconoscimento importante, che ben fa capire il valore del calciatore, sia nel presente che in ottica futura, per questa Nazionale.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni sulle probabili formazioni, Raspadori non partirà titolare. Al suo posto dovrebbe esserci Ciro Immobile. Spalletti ha dunque preferito dare fiducia all’attaccante della Lazio, neo capitano dell’Italia.