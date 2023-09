Probabili formazioni Macedonia del Nord-Italia: Spalletti esclude un calciatore del Napoli

Primo appuntamento per la nuova nazionale guidata da Luciano Spalletti: out a sorpresa dall’undici titolare un top azzurro

Questa sera alle 20:45 scenderà in campo l’Italia. C’è anche grande curiosità per la prima panchina da commissario tecnico per Luciano Spalletti. In tanti si aspettano una nazionale diversa da quella di Mancini, che provi ad emulare, per quanto possibile, il gioco del Napoli campione d’Italia.

Dunque, Italia a trazione anteriore. Come gran parte delle squadre di Spalletti ci si aspetta una nazionale divertente, che sfrutti il buon potenziale offensivo e il pressing alto per creare un gran numero di occasioni da gol. Ovviamente per attuare questo tipo di piano di gioco c’è bisogno dei calciatori giusti.

Probabili formazioni Macedonia del Nord-Italia: le scelte di Spalletti

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Spalletti avrebbe le idee piuttosto chiare su chi schierare dal primo minuto questa sera. Le sicurezze ad oggi sono quattro, una per ruolo: Donnarumma in porta, il capitano del Napoli Di Lorenzo in difesa, Barella a centrocampo e Matteo Politano in attacco.

Dunque non ci sarà spazio dal primo minuto per Giacomo Raspadori. Esclusione forzata invece per Chiesa, che è dovuto tornare a Torino a causa di un risentimento muscolare, al suo posto Zaccagni. Di seguito la probabile formazione completa:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Dimarco, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo, Tonali, Cristante, Barella, Zaccagni, Immobile, Politano. CT. Spalletti

Da non sottovalutare la Macedonia del Nord di Elmas, squadra molto ostica. I macedoni proveranno ad anestetizzare la manovra della nazionale italiana, forti delle capacità difensive e delle proibitive condizioni del campo, che ostacola la tecnica degli uomini di Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ashkovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trajkovski, Nestorovski, Miovski. CT. Milevski.