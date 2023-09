Il Napoli fissa una deadline per i rinnovi: Zielinski e Osimhen interessati

Da tempo il Napoli è al lavoro sul rinnovo di contratto di alcuni giocatori, tra cui Zielinski e Osimhen. I dirigenti azzurri hanno fissato una deadline per trovare gli accordi.

È stata un’estate tormentata per Piotr Zielinski e Victor Osimhen. I due fuoriclasse del Napoli sono stati soggetti a diverse richieste di mercato, soprattutto provenienti dall’Arabia Saudita. Nonostante le ricche offerte, entrambi hanno deciso di proseguire la loro avventura a Napoli, e presto potrebbero rinnovare.

La società continua a lavorare e si augura di chiudere quanto prima i due rinnovi, e per questo ha fissato una deadline.

Il Napoli fissa una data per chiudere i rinnovi di Zielinski e Osimhen

Dopo le forti tentazioni dell’Arabia a cui hanno dovuto resistere Zielinski ed Osimhen, adesso sono pronti al rinnovo. Da tempo ormai i discorsi tra gli agenti degli azzurri ed i dirigenti sono avviati, ma mancano ancora alcuni dettagli. Il Napoli è fiducioso di trovare l’accordo nel breve periodo con entrambi.

Come riportato da Calciomercato.com, i dirigenti si aspettano di chiudere i due rinnovi entro la fine dell’anno. Impresa difficile, ma che Meluso ed i suoi uomini si augurano di portare a termine. Per quanto riguarda il rinnovo di Osimhen, sul piatto c’è un prolungamento con adeguamento dell’ingaggio a 6 milioni annui. Le parti sono al lavoro per trovare l’accordo che possa fare contenti entrambi, soprattutto per quanto riguarda la clausola rescissoria.

Su Zielinski al momento il discorso è ancora in una fase embrionale. Difatti per il centrocampista polacco andrà trovato l’accordo per una riduzione dell’attuale ingaggio, ritenuto troppo oneroso dal club. Inoltre va trovata la quadra anche sulle commissioni richieste dagli agenti di Zielinski, che al momento sembrano eccessive. I dirigenti azzurri nonostante ciò sono fiduciosi per il rinnovo di entrambi, e continueranno a lavorare e a portare avanti i discorsi giorno dopo giorno.