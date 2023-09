Lobotka titolare con la Slovacchia, che elogio del c.t: “Non me l’aspettavo”

Non è partita al meglio la stagione di Stanislav Lobotka, con lo slovacco che ha dovuto affrontare anche altri problemi oltre quelli di campo. Il C.T. della Slovacchia ha speso parole al miele per il centrocampista.

Dopo una stagione in cui finalmente è sbocciato definitivamente sotto la guida tecnica di Spalletti, Lobotka ha mostrato qualche fragilità. Difatti l’avvio di stagione fin qui non è stato dei migliori, con il vertice basso di centrocampo che è apparso più estraneo al gioco rispetto alla scorsa stagione.

Inoltre ad alimentare il periodo opaco ci ha pensato la scomparsa del padre. Il C.T. della Slovacchia non ha fatto mancare il suo sostegno a Lobotka.

Il C.T. della Slovacchia elogia Lobotka

Durante la sosta per le Nazionali diversi giocatori del Napoli hanno lasciato la città per dirigersi verso i ritiri delle rispettive Nazionali. Tra questi c’è ovviamente Stanislav Lobotka, che rappresenta uno dei giocatori chiave della Nazionale slovacca. Purtroppo però durante questa sosta il centrocampista del Napoli ha perso il padre, ma nonostante ciò è rimasto con il gruppo squadra.

Difatti Lobotka è sceso anche in campo nella sconfitta della Slovacchia per 1-0 contro il Portogallo nella giornata di ieri. Questo gesto non è passato inosservato agli occhi del C.T. della Slovacchia ed ex Napoli Francesco Calzona. Di seguito il suo messaggio per Lobotka.

SORPRESO DA LOBOTKA – “Un abbraccio affettuoso a Stan Lobotka. Nonostante quello che gli è successo, è rimasto con noi. Ha sorpreso anche me e sono felice di poter allenare Stan come giocatore, ma anche come uomo”.

Parole al miele di Calzona verso il centrocampista del Napoli, che nonostante il brutto periodo ha deciso di rimanere con la sua Nazionale e dare il suo apporto alla causa.