Il doppio ex sulla lotta scudetto: “Dico Inter, ma occhio al Napoli”

Dopo le prime tre giornate di campionato in tanti hanno provato a stilare una possibile griglia scudetto: il parere dell’ex Napoli e Inter

L’inizio del campionato di Serie A ha evidenziato un Inter in forma smagliante. Tre vittorie su tre per i nerazzurri, che sono in testa alla classifica a pari punti con i cugini del Milan. A bocce ferme, durante la pausa per le nazionali, tanti addetti ai lavori hanno riformulato le loro previsioni iniziali per la lotta scudetto, includendo i ragazzi di mister Simone Inzaghi al pari di Napoli e Milan. Tra questi anche Goran Pandev, il quale si è espresso sulla questione in un’intervista rilasciata all’edizione odierna de La Repubblica.

Napoli o Inter, chi è la favorita per lo scudetto? Pandev dice la sua

“Per lo scudetto dico Inter“, ma occhio a sottovalutare le altre contendenti: “Sono tutte lì: il Milan si è rafforzato, la Juve senza coppe è pericolosa e il Napoli è campione in carica”– ha concluso l’ex Napoli.

Poi ha avvisato i tifosi italiani su Elmas, suo connazionale e prossimo avversario della prima nazionale di Luciano Spalletti. Il centrocampista azzurro, secondo Pandev, può essere l’arma in più della Macedonia del Nord.