Garcia cambia: pronto l’esordio contro il Genoa

Garcia ha in programma una grande novità nell’undici titolare che scenderà in campo sabato alle 20:45 contro il Genoa al Ferraris

Genoa-Napoli, un match che riaffiora tanti ricordi nella mente dei tifosi napoletani, dal ritorno a braccetto in Serie A nel 2007 fino allo storico gemellaggio tra le tifoserie, oggi rotto, che è durato per quasi 40 anni, il più longevo del campionato. Tuttavia, nonostante la rottura del gemellaggio, il match ha da sempre un fascino particolare. Che Marassi fosse uno degli stadi più caldi d’Italia lo si sapeva da tempo. Quest’anno però i tifosi del Genoa, presi dall’entusiasmo per il ritorno in A, hanno davvero esagerato: più di 27 mila abbonati, un numero esorbitante, superiore anche a quelli del Napoli (poco più di 22 mila).

Le prime tre giornate hanno visto il Genoa affrontare tre match piuttosto ostici contro Fiorentina, Lazio e Torino. I liguri sono usciti vittoriosi dalla più difficile delle tre sfide, contro la Lazio di Sarri all’Olimpico, grazie alla rete del neo acquisto Retegui. D’altra parte non sono ancora arrivati i primi punti in casa, dove la squadra di Gilardino ha perso 4-1 contro la Fiorentina all’esordio.

Il Napoli invece, dopo le prime due positive uscite contro Sassuolo e Frosinone, ha perso certezze con la sconfitta casalinga contro la Lazio. I ragazzi di Garcia sono parsi piuttosto disorganizzati in campo e sono caduti nella morsa tattica di Sarri. Gran parte dei problemi però sono stati riscontrati nel reparto difensivo. Infatti, in vista del prossimo match contro il Genoa, Garcia ha in programma una novità: è pronto Natan.

Genoa-Napoli, mossa a sorpresa di Garcia: Natan scalpita

Se i napoletani hanno avuto occasione, seppur per pochi minuti, di conoscere i nuovi acquisti Lindstrom e Cajuste non possiamo fare lo stesso discorso per Natan. Infatti il difensore brasiliano non è mai nemmeno entrato, zero minuti in campionato per lui. E in questi giorni di pausa nazionale la curiosità e l’attesa dei tifosi non fa altro che crescere. Tuttavia, il momento dell’esordio in Serie A sembra più vicino che mai.

L’ex Red Bull Bragantino è il giocatore più giovane dell’intera rosa (al pari di Kvara), proviene da un campionato totalmente diverso da quello italiano e per questo ha bisogno di un periodo di ambientamento. Questi i motivi per cui Garcia lo sta proteggendo. Nel frattempo Natan si prepara all’esordio studiando l’italiano e ascoltando le lezioni di tattica dello staff di Garcia, che lo sta aiutando ad entrare subito nei meccanismi.