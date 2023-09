Caso Natan, che attacco dell’ex azzurro: “Non ci credo!”

In questo mercato il Napoli ha fatto pochi acquisti, ma per lo più in prospettiva. Un ex giocatore del Napoli ha attaccato duramente un nuovo acquisto.

Il mercato del Napoli sicuramente non è stato tra i più stellari, ma comunque sono arrivati dei giocatori interessanti, soprattutto in ottica futura. Purtroppo però alcune scelte non sono state capite da vari addetti ai lavori, che stanno muovendo diverse critiche.

Su tutti al momento desta molti sospetti la gestione di Natan, su cui un ex azzurro si è espresso con toni molto accessi.

Bruscolotti perplesso sulla gestione di Natan

In questo avvio di stagione ha destato più di qualche perplessità e malumore la gestione del neo arrivato Natan. Il difensore brasiliano acquistato dal Red Bull Bragantino sulla carta sarebbe il sostituto di Kim, ma finora non ha disputato neanche un minuto in un match ufficiale.

La sua gestione e le continue scuse sul mancato impiego hanno scatenato la reazione di Giuseppe Bruscolotti. L’ex difensore del Napoli ha detto la sua a Radio Goal all’emittente Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

MANCATO UTILIZZO NATAN – “E’ la prima volta che sento che un calciatore non gioca per problemi con la lingua. Non è che bisogna studiare, bisogna giocare a calcio. Non c’è bisogno di imparare prima la lingua, altrimenti si va per le lunghe.

Bruscolotti si è spazientito molto per le continue scuse trovate per giustificare il mancato impiego di Natan finora. Adesso sta a Garcia mettere a tacere l’ex Napoli e le malelingue ponendo fiducia in Natan fin dai prossimi impegni, ma senza esagerare.