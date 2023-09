Braga-Napoli, quanti biglietti ancora disponibili? I dati sulle vendite del settore ospiti

I dati sulle vendite dei tagliandi del settore ospiti per il primo appuntamento di UEFA Champions League Braga-Napoli

Si avvicina sempre più l’esordio del Napoli in UEFA Champions League. Il club partenopeo ha intenzione di replicare la storica cavalcata della scorsa stagione, che ha portato gli azzurri ai quarti di finale della competizione per la prima volta nella sua storia.

La campagna abbonamenti, promossa dal club all’inizio della stagione, ha avuto gli effetti sperati: il Napoli ha venduto più di 22 mila abbonamenti su un massimo di 25 mila disponibili. Nonostante i tanti cambiamenti, a partire dalla guida tecnica fino alle cessioni eccellenti di Kim e Lozano, gli azzurri possono starne certi: il supporto dei tifosi non mancherà anche questa stagione.

Braga-Napoli, settore ospiti vicino al sold-out: l’incredibile dato sulle vendite

In vista della prima gara di Champions League i tifosi partenopei scalpitano di già per partire alla volta della prima trasferta europea. Non è una trasferta facile quella portoghese, considerando il fatto che per arrivarci l’aeroporto internazionale più vicino è quello di Porto.

Superando qualsiasi tipo di difficoltà logistica però i supporters azzurri hanno preso d’assalto il settore ospiti del Estádio Municipal de Braga. L’edizione odierna de La Repubblica ha reso noti i dati sulle vendite nel primo giorno di prelazione riservato ai soli abbonati FULL (la vendita libera avrà inizio alle ore 15:00 di lunedì 11 settembre, se ci sarà ancora disponibilità di posti). Il quotidiano parla di 800 tagliandi acquistatati su una scorta disponibile di 1500, ma il numero è destinato ad aumentare già nelle prossime ore di prelazione.

Invitiamo, chi si appresterà ad acquistare i biglietti nella finestra riservata ai non abbonati a monitorare questi dati nelle prossime ore, per capire quanti posti saranno riservati alla vendita libera.