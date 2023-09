Osimhen attende segnali dal Napoli per il rinnovo: svelata la posizione del club

Dopo la resistenza di ferro alle tentazioni provenienti dall’Arabia Saudita, Osimhen attende di poter rinnovare con gli azzurri

Un vero e proprio tira e molla quello tra gli arabi ed il presidente Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la cessione di Victor Osimhen. Si è appena conclusa l’estate di mercato in cui gli arabi sono entrati in quasi tutte le operazioni, ad un certo punto si pensava puntassero ad agire come asso pigliatutto, ossia strappare tutti i talenti del calcio europeo e portarli in Medio Oriente. Una situazione del genere è accaduta anche al bomber del Napoli.

Tentato con un faraonico contratto da quasi 50 milioni a stagione, Osimhen stava per cedere, ma in Arabia non avevano ancora fatto i conti con il prezzo del suo cartellino. Già perché con un valore superiore ai duecento milioni, difficile che il nigeriano si fosse mosso da Napoli.

Si punta alla firma di Victor sul nuovo contratto

Ecco che allora Osimhen sia stato tentato tra i soldi e la fama. Già da quest’anno figura nei trenta finalisti per la vittoria finale del Pallone d’Oro, cosa che sarebbe stata impossibile se giocasse in Arabia. Il nigeriano allora si è convinto che la squadra partenopea sia il posto giusto per continuare a crescere. Dopo tanti tentativi, come si evince dall’edizione odierna de il Mattino, si aspetta soltanto il rinnovo.

L’ultimo incontro tra la dirigenza ed il suo procuratore Roberto Calenda risale a Castel di Sangro. Osimhen resta in attesa ed aspetta nuovi colloqui per trovare un accordo di rinnovo con il Napoli. Intanto è sereno nel ritiro della sua nazionale nigeriana con cui tra gennaio e febbraio affronterà la Coppa d’Africa.