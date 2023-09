Maradona, l’omaggio ai Quartieri Spagnoli è da brividi: consegnata la statua di Sepe – VIDEO

Giornata evento ai Quartieri Spagnoli di Napoli dove ci sarà un altro omaggio al Pibe de Oro Diego Maradona

I Quartieri Spagnoli di Napoli, da qualche anno, sono meta turistica non soltanto per vari tour culinari ma anche per poter ammirare il famoso murale di Maradona. Il graffito del grande campione argentino, che tanto ha dato alla città partenopea, è un luogo di culto per ogni amante del calcio. Proprio accanto alla famosa opera, oggi è stata riconsegnata la statua che raffigura sempre Diego.

Proprio alla galleria, rinominata “Il tempio di Maradona”, è riapparsa la statua del mitico campione realizzata dallo scultore Domenico Sepe. Sull’opera ci sono state tante vicissitudini. Una di queste era proprio la possibile distruzione dell’opera raffigurante il grandissimo e intramontabile campione argentino.

L’emozione dei presenti

Tanta affluenza per la riconsegna della statua. La scelta del luogo non è stata chiaramente casuale ma, anzi, si è provato a rendere ancora più forte il legame dei Quartieri Spagnoli (da sempre il cuore della città) con un mito calcistico come quello di Maradona.

L’opera del Pibe de Oro è stata posizionata su una lastra di pietra lavica realizzata dall’importante marmeria Rocco Palladino. In zona tanti sono i ristoranti e le pizzerie dove è possibile godere delle vere tradizioni cittadine contemplando uno dei luoghi, calcisticamente parlando, più sacri di Napoli