“Il Napoli li premierà”: l’operatore di mercato ‘annuncia’ il doppio rinnovo, che rivelazione!

Una grande operazione in casa Napoli annunciata dall’ex calciatore ed oggi consulente di mercato

Intervistato odiernamente dalla Gazzetta dello Sport, Salvatore Bagni, ex centrocampista azzurro ed oggi operatore di mercato ha espresso qualche parere in merito alla sua ex squadra. Secondo l’ex Napoli e Lazio, i partenopei con due giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia, hanno due tesori inestimabili e dal grande valore. Dopo aver resistito tanto alle pressioni arrivate dall’Arabia Saudita, il nigeriano non aspetta altro che rinnovare con gli azzurri.

Lo stesso discorso vale anche per Kvara che però ha altri 4 anni di ingaggio. Proprio di qualche giorno fa il comunicato del Napoli che diceva di non aver mai incontrato il procuratore del georgiano per parlare di rinnovo. Secondo il Napoli, con ancora tanti altri anni di contratto a disposizione, non è ancora tempo di parlare di prolungamento.

Osi e Kvara valgono tantissimo

Secondo quanto si può leggere dall’edizione odierna della rosea, secondo Salvatore Bagni di giocatori come Osimhen ce ne sono davvero pochi in circolazione. L’ex centrocampista del Napoli ha spiegato che secondo lui in Europa oggi soltanto Halaand e Lewandowski sono in grado di fare la differenza come il nigeriano. Bagni pensa però che per un cifra vicina ai 130-150 milioni, il bomber possa essere ceduto.

L’agente di mercato ha spiegato poi che un giocatore come Kvara sia oggi sfrontato e che sfrutti al massimo la sua giovane età per mettersi a disposizione della squadra. Sarebbe giusto rinnovare il contratto di entrambe, spiega Salvatore Bagni. Infine ha poi detto che il Napoli è stato impeccabile nelle prime due uscite e che sia nettamente calato nella partita contro la Lazio. Serve invertire la rotta per Rudi Garcia.