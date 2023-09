Genoa-Napoli, biglietti in vendita da lunedì: due fasi di acquisto

Il Napoli prosegue la preparazione in vista del match contro il Genoa in programma al Ferraris sabato 16 settembre alle 20:45. Intanto la società ha diramato le novità sull’acquisto dei biglietti per l’incontro.

Domani Luciano Spalletti farà il suo esordio in Nazionale nel match contro la Macedonia del Nord, mentre il suo sostituto Rudi Garcia è già al lavoro per preparare la prossima gara. Gli azzurri saranno ospitati al Ferraris dal Genoa, per il match valido per la 4ª giornata di Serie A.

C’era attesa per quanto riguarda la vendita dei biglietti, e proprio poco fa è stato diramato un comunicato ufficiale dal Napoli.

Genoa-Napoli: tutte le informazioni sui biglietti

Il Napoli si prepara a ripartire in Serie A dopo la sconfitta contro la Lazio. I campioni d’Italia sfideranno il Genoa al Ferraris, in un match tutt’altro che semplice. Difatti si attende una bolgia ed un tutto esaurito per il match, in cui gli azzurri non dovranno commettere alcun passo falso.

Intanto sono state diramate le modalità d’acquisto dei biglietti per l’incontro contro il Grifone sul sito del Napoli. Di seguito il comunicato ufficiale.

COMUNICATO UFFICIALE – La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Genoa – Napoli, in programma domenica 16 settembre 2023, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova, saranno in vendita con le seguenti modalità: Prima fase. Dalle ore 12:00 di lunedì 11 settembre 2023 alle ore 12:00 di mercoledì 13 settembre 2023, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24. Seconda fase. Dalle ore 14:00 di mercoledì 13 settembre 2023 alle ore 19:00 di venerdì 15 settembre 2023, vendita riservata ai possessori di fidelity card del Napoli, anche se non sottoscrittori di uno abbonamento. I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente sul web, collegandosi al sito www.vivaticket.com. Prezzi. Settore Ospiti: € 35,00. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: Regolamento uso stadio: https://genoacfc.it/2023/08/25/il-regolamento-duso-dello-stadio-olimpico/ Codice di regolamentazione: https://genoacfc.it/wp-content/uploads/2023/07/Codice-di-regolamentazione.pdf Normativa per striscioni e coreografie: https://genoacfc.it/wp-content/uploads/2023/07/modulo-striscioni.pdf

Dunque dopo tanta attesa finalmente sono arrivati aggiornamenti sulla vendita dei biglietti per quanto riguarda Genoa-Napoli. Da lunedì alle ore 12:00 sarà possibile acquistare i biglietti su TicketOne, e si preannuncia un assalto di massa come ormai da diverso tempo a questa parte.