“Faccia di Kvaratskhelia vietata in città”: il motivo è da non credere

In casa Napoli nelle ultime settimane ha tenuto banco la questione legata al rinnovo di Kvaratskhelia, al quale sono seguite le reazioni del Napoli e dell’agente del georgiano. Intanto dalla Georgia arriva un segnale.

La questione inerente al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia ha alimentato diverse reazioni e polemiche nel corso di queste settimane. Inoltre anche l’impiego in questo avvio di campionato ha lasciato perplesso qualcuno, visto che finora il georgiano non ha disputato ancora un match intero.

A creare altri pensieri negativi ci ha pensato un segnale proveniente proprio dalla Georgia, che desta più di qualche preoccupazione.

Cartelloni pubblicitari di Kvaratskhelia rimossi in Georgia: il motivo

Nel mentre i giocatori del Napoli che non sono partiti per gli impegni delle Nazionali proseguono la preparazione in vista della sfida di sabato 16 contro il Genoa, gli altri sono arruolati con le rispettive Nazionali. Tra questi c’è Khvicha Kvaratskhelia, che è impegnato con la sua Georgia nei match validi per la qualificazione agli Europei del 2024.

Il fuoriclasse georgiano in forza al Napoli è al centro di numerose voci inerenti al suo futuro. Difatti si è parlato – e si continua a parlare – del futuro di Kvaratskhelia al Napoli e del discorso sul rinnovo con il club. Le continue voci ed illazioni hanno suscitato la reazione dura e netta da parte del Napoli, che tramite un tweet ha voluto mettere a tacere qualsiasi malalingua nei confronti del club e del suo operato.

Oltre alla reazione del Napoli, ci sono state anche le dichiarazioni dell’agente del georgiano Mamuka Jugeli. L’agente ha confermato come i rapporti siano ottimi con la dirigenza e di come oggi non ci sia l’idea di cambiare squadra. Inoltre Jugeli ha anche confermato che non c’è stato alcun contatto con il Napoli per il rinnovo di Kvaratskhelia, ma di come ci sia l’apertura al dialogo qualora il club voglia aprire la questione rinnovo.

Ad alimentare però le illazioni e le chiacchiere intorno a Kvaratskhelia ed il suo futuro c’è un dettaglio proveniente dalla Georgia. Come segnalato da El Pais, a Tbilisi non sono presenti più cartelloni e manifesti pubblicitari raffigurati Kvaratskhelia. Il motivo riguarda l’accordo per i diritti d’immagine del giocatori con il Napoli. Difatti il club aveva già fatto rimuovere la faccia del georgiano dall’etichetta di una bibita, ed ora è avvenuto lo stesso con un’impresa edile.

Dunque nessuna preoccupazione per i tifosi del Napoli, che devono stare sereni e attendere sviluppi sul futuro di Kvaratskhelia.