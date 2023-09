De Laurentiis può sorridere: pioggia di milioni per le casse del Napoli, la cifra

La fine del calciomercato segna anche il periodo in cui per le casse di ogni club è tempo di bilanci, è toccato anche al Napoli di ADL

La pausa per le nazionali è una frazione di tempo in cui non soltanto si può giudicare la squadra con il primo approccio al campionato, ma tenere sott’occhio anche l’aspetto finanziario del club. Ebbene il calciomercato del Napoli, rispetto a quello della scorsa estate, è stato di sicuro meno movimentato, figlio magari di una rosa già quasi completa con poco da modificare.

I tifosi però di questo se ne sono accorti ed in gran maggioranza hanno criticato alla dirigenza di non aver acquistato un sostituto di Kim Min-Jae. È infatti proprio dalla cessione dell’arcigno difensore sudcoreano che possiamo iniziare a trarre una linea guida per i bilanci finanziari della squadra.

Riecco il bilancio positivo per ADL

Secondo quanto riportato in mattinata dal Corriere dello Sport, sul quotidiano è possibile leggere il ritorno all’utile del club partenopeo, dopo due anni in rosso. La cessione di Kim ha portato una plusvalenza che dovrebbe fruttare circa un cinquantina di milioni nelle casse della società. Complessivamente le operazioni in uscita del club sono stati pari a 75,5 milioni, diventati 84 grazie alla cessione di Petagna al Monza che ha visto scattare l’obbligo di riscatto.

Il Napoli risparmierà anche circa 3,7 milioni di euro sugli stipendi ed incasserà un’altra piccola plusvalenza dalla cessione del messicano Lozano. Il cartellino del chucky era quasi completamente svalutato ma la dirigenza ci andrà comunque a guadagnare circa 10 milioni. Entrate anche per quanto riguarda la cessione di Luperto all’Empoli da 2,5 milioni. In sostanza quest’anno il club partenopeo chiude con circa 60 milioni in positivo.