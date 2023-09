Biglietti Napoli, ci sono importanti novità: l’annuncio da TicketOne

Mentre la Nazionale si appresta ad affrontare i suoi due impegni, in ottica Napoli arrivano novità importanti sulla vendita dei biglietti. L’annuncio del Responsabile Sport di TicketOne Amedeo Bardelli.

Il Napoli ha chiuso il trittico di impegni in Serie A prima della pausa per le Nazionali con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta. Proprio la sconfitta rimediata al Maradona contro la Lazio ha chiuso gli impegni dei campioni d’Italia.

Gli azzurri proveranno a ripartire dopo la sosta, quando sfideranno il Genoa al Ferraris. Sui biglietti per la trasferta contro il Grifone e non solo ne ha parlato Amedeo Bardelli.

Alla ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali, il Napoli darà il via ad una serie di impegni ravvicinati in cui gli azzurri saranno impegnati ogni tre giorni. Difatti oltre alla Serie A inizierà ufficialmente anche la Champions League, dove i campioni d’Italia fronteggeranno Braga, Real Madrid ed Union Berlino.

Sui prossimi impegni in Serie A e Champions League del Napoli si è espresso il Responsabile Sport di TicketOne Amedeo Bardelli, che ha spiegato la situazione in merito ai biglietti degli incontri. Di seguito le dichiarazioni di Bardelli alla trasmissione radiofonica Si Gonfia la Rete.

TRASFERTA CONTRO IL GENOA – “Finché la Questura non decide come gestire il settore ospiti non si avranno informazioni. Credo che entro l’inizio della settimana l’osservatorio si esprimerà. Devono capire quelle che sono le dinamiche della tifoseria che si sposta. Ci sono tanti chilometri d’autostrada da fare, bisogna monitorare gli spostamenti. Dobbiamo attendere e capire cosa succede, sappiamo che gli scontri tra le tifoserie si verificano anche sull’autostrada”.

BIGLIETTI SFIDA CONTRO IL BRAGA – “Gli abbonati avranno priorità e servirà la Fidelity Card. Quest’anno è cambiato il processo informatico. Questa volta si accede direttamente alla vendita del voucher e una volta terminata la procedura prima del pagamento vengono date una serie di informazioni utili alla UEFA e alla polizia. Nel caso del Braga i biglietti arriveranno via mail, quindi invito i tifosi a digitare bene le proprie mail. Da quello che so c’è una priorità per gli abbonati e se non finiscono i tagliandi per loro, c’è la possibilità di aprire la vendita libera dove non servirà la Fidelity card. Per Braga non so quanti biglietti ci siano a disposizione, ma di solito siamo sui 2.500/3.000 posti”.

VENDITA DIFFERENTE PER LA FIORENTINA – “Nella vendita della Fiorentina si legge una cosa un po’ diversa rispetto a quella delle prime partite. Si è colto che la vendita è riservata inizialmente a tutti i possessori di tessera e poi dopo ci sarà la vendita libera. Quindi se lo stadio non andrà ad esaurirsi con i possessori di tessera, verrà aperta la vendita libera”.

AFFLUENZA MINORE AL MARADONA – “È una contrazione naturale che può esserci e ci sta. Sta cominciando una stagione in cui le partite sono tante e tanto importanti. I tifosi del Napoli che hanno minore capacità di spesa devono un attimo trattenersi. È normale che ci sia un periodo iniziale di rilassamento. È sempre più complesso comprare i biglietti perché si devono accontentare tutte le fasce e ci sono problemi legati alla sicurezza”.