Napoli senza pace: vasto incendio vicino al Vesuvio, fiamme ben visibili

Serata da incubo per gli abitanti di Torre del Greco: divampa un incendio importante nei pressi del Vesuvio, tutti gli aggiornamenti sul caso

In serata il terremoto che ha fatto sobbalzare gran parte degli abitanti di Napoli e provincia, poi in questi minuti un pericoloso incendio sta divampando a Torre del Greco: non c’è pace per i napoletani.

Stando alle ultime indiscrezioni, le fiamme sarebbero partite nei pressi di Via Fosso Bianco, a Cappella Bianchini, nei pressi del parco nazionale del Vesuvio.

Incendio nei pressi del Vesuvio: come stanno gli abitanti della zona

Nella zona in questione è presente un’area boschiva, già in passato colpita da incendi di tipo doloso. Le fiamme sono ben visibili da varie zone della città, anche dalla Tangenziale di Napoli e ciò sta impaurendo, non poco, i residenti della zona. Quelli più vicini all’incendio sono già in cerca di rifugio per scongiurare eventuali tragedie.

Ad intervenire sul posto ci hanno pensato i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, impegnati a spegnere il fuoco lanciando acqua dall’alto con degli elicotteri gestiti da terra. Tuttavia, con il calar del sole, le operazioni aeree non sono più attuabili e ciò non fa altro che fomentare le preoccupazioni degli abitanti.