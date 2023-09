L’agente del titolare azzurro snobba il Napoli: le sue parole fanno discutere

Dichiarazioni a sorpresa di Federico Pastorello, il suo pronostico sulla classifica finale di Serie A fa discutere i tifosi del Napoli

Il campionato del Napoli è cominciato decisamente con il piede giusto. Due vittorie nelle prime due contro Frosinone e Sassuolo, con delle gare, seppur non convincenti al massimo dal punto di vista del gioco, nelle quali gli azzurri avevano messo in mostra una discreta forza mentale. Poi, nell’ultimo match casalingo, contro la Lazio dell’ex Sarri, non è sceso in campo lo stesso Napoli delle prime due giornate. La squadra di Garcia è parsa disattenta e poco organizzata ed è caduta sotto i colpi dell’organizzatissima squadra biancoceleste. Il 2-1 subito in casa ha fomentato le critiche nei confronti del nuovo Napoli di Garcia.

Dopo la terza giornata di campionato, secondo molto addetti ai lavori è cambiato l’ordine delle favorite al titolo. La conferma è senza dubbi l’Inter di Simone Inzaghi, che, nonostante la sconfitta nell’ultima finale di Champions, sta continuando a macinare risultati positivi, grazie ad un Lautaro Martinez in forma smagliante (5 gol in 3 partite in Serie A). A pensarla così è anche Federico Pastorello, agente, tra gli altri, anche di Alex Meret. Il noto agente si è espresso sulla questione in un’intervista rilasciata a SportMediaset.

Pastorello (agente di Meret) sottovaluta il Napoli

“Per lo Scudetto in pole position ci sono le milanesi, seguite dalla Juve che potrà concentrarsi sul campionato”- l’analisi di Pastorello sulla corsa Scudetto. Ha poi continuato, concentrandosi proprio sul Napoli: “Subito dopo ci sono le romane e il Napoli“. Dunque gli azzurri, campioni d’Italia in carica, sono solo sesti nella sua ipotetica classifica finale di Serie A. Prima dei partenopei anche la Lazio Sarri e la Roma di Mourinho: “La Roma ha fatto un grande mercato e con l’arrivo di Romelu Lukaku i giallorossi sono da quarto posto, mi aspetto una grande stagione dalla squadra di José Mourinho”- ha così concluso l’agente.

Un fattore determinante sarà senza dubbio la partecipazione alla Champions League. La competizione potrà togliere energie importanti per il campionato e dunque avvantaggiare le squadre che non vi partecipano. Federico Pastorello si è espresso anche riguardo il percorso delle italiane in Champions. Di seguito il commento sui giorni: