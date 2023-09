Garcia perde la prima ma “può fare meglio” di Spalletti: il motivo

Nonostante il passo falso contro la Lazio, c’è un dato che potrebbe far sorridere Rudi Garcia

Per il momento la classifica ancora non sorride al Napoli di Garcia che con due vittorie ed una sconfitta, è fermo a 6 punti. Meglio della squadra partenopea hanno di sicuro fatto le due milanesi, a punteggio pieno, la Juventus ed un sorprendente Lecce con 7 punti. Adesso, in qualità di campioni d’Italia, tocca sicuramente invertire la rotta ed iniziare a collezionare successi.

Durante la scorsa stagione, il Napoli sembrava inarrestabile. Vittorie su vittorie con tanti gol all’attivo. Una squadra che praticamente ha conquistato lo scudetto con tante giornate d’anticipo, cosa che non succedeva da anni. Tifosi innamorati della propria rosa che quest’anno, visto un mercato poco soddisfacente, dimostrano un leggero scetticismo. La voglia è quella di bissare il successo dello scorso anno e di tempo ce n’è sicuramente a sufficienza.

Garcia meglio di Spalletti?

C’è un dato che potrebbe far sorridere i tifosi del Napoli, cancellando difatti quel velo di malcontento generatosi dopo la sconfitta contro la Lazio. La prossima partita degli azzurri sarà al Marassi di Genova e ad attendere i partenopei ci saranno gli uomini di Gilardino che vorranno provare a riscattarsi dopo la sconfitta subita nei minuti finali contro il Torino.

Con una vittoria a Marassi, il Napoli salirebbe a quota 9 punti dopo quattro giornate, un punto in più rispetto alla stagione da record dello scorso anno. Gli uomini di Garcia infatti potranno sorridere in caso di prestazione convincente contro i rossoblu. La scorsa stagione il Napoli subì una battuta d’arresto pareggiando consecutivamente contro Lecce e Fiorentina. I punti dopo le prime quattro giornate erano 8 e quest’anno potrebbero diventare 9.