Forte scossa di terremoto a Napoli: tutti gli aggiornamenti

Grande paura per gli abitanti di Napoli: forte scossa di terremoto avvertita in tutta l’area metropolitana e nella provincia

Grande paura per Napoli e i napoletani. Intorno alle ore 19:40 di oggi è stata avvertita una forte scossa di terremoto. Il sisma è stato avvertito in tutta l’area metropolitana e in gran parte della provincia.

Stando agli ultimi aggiornamenti l’epicentro è stato registrato a circa 9 km dal centro della città, nei pressi di Agnano, zona Astroni. Alcuni cittadini, presi dalla paura, sono scesi in strada. La magnitudo preliminare registrata è stata stimata in 3,6.

Terremoto a Napoli: i social impazziscono

Intanto i social sono scatenati, presi dalla paura gli abitanti del capoluogo campano stanno inondando di messaggi i concittadini per informarsi sull’accaduto.

Stando a quanto riportato dall’account Twitter Earthquake Network, sono state inviate circa 59 segnalazioni in un raggio di circa 15 km tramite l’app Rilevatore Terremoto.

Da sottolineare anche la preoccupazione di alcuni abitanti di altre zone d’Italia, curiosi di sapere se vada tutto per il meglio nella zona coinvolta dal sisma.