Napoli, troppi problemi in difesa: trovata l’arma vincente

Fase difensiva da registrare per il Napoli, che ha subito 3 goal nel corso delle prime 3 uscite stagionali in Serie A.

Nel post Lazio, Rudi Garcia è finito sul banco degli imputati: sostituzioni errate e reparti scollegati, ma soprattutto, una fase difensiva irriconoscibile che ha destato molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

Juan Jesus e Rrahmani hanno sofferto maledettamente le imbucate della Lazio, complice un filtro a centrocampo praticamente inesistente dal minuto 46 in poi.

In molti, hanno puntato il dito proprio su Juan Jesus, facendo notare le differenze di valore con l’ormai ex Minjae Kim, miglior difensore dello scorso campionato, in grado di dominare la Serie A con il proprio strapotere fisico e tecnico.

Il suo sostituto, Natan, non è stato ancora impiegando, facendo nascere numerosi quesiti in merito. Il brasiliano, arrivato agli sgoccioli del mercato estivo e ad una settimana dall’esordio di Frosinone, ha necessitato di tempo per impattare con la nuova realtà e soprattutto il nuovo campionato. La Serie A Brasiliana, nonostante i numerosi talenti sfornati annualmente, resta un torneo tatticamente lontano da quelli europei, a maggior ragione da quello italiano, praticamente il migliore in tale fondamentale.

Natan, è scattata l’ora X?

Nonostante tali premesse, l’ora dell’ex Red Bull Bragantino dovrebbe scattare a breve: il classe 2001, acquistato in virtù della propria esplosività e inclinazione al gioco dal basso, infatti, sembrerebbe proprio l’anello di congiunzione in grado di dare la svolta al reparto arretrato azzurro.

Le due settimane di stop causate dagli impegni nazionali, starebbero giocando a favore del difensore, che in questi 14 giorni avrà tutto il tempo a disposizione per completare la fase di integrazione nel Napoli.

Di questo avviso, pare essere il giornalista Sky Francesco Modugno, inviato vicino all’ambiente partenopeo, che ai microfoni di Radio Marte, si è così espresso in merito:

“Dietro c’è qualcosa da registrare, almeno i numeri così dicono. Natan? Una risorsa che attendiamo con curiosità, forse sarà lui a risolvere tali problemi, la sosta giocherà certamente a suo favore, sarei sorpreso se accadesse il contrario”. Il giornalista, si è inoltre espresso sul mercato del Napoli, specificando il perché di questa tipologia di operazione:

“Il ricavo della cessione di Kim? Il Napoli ha preferito ripartirlo diversificando i 50 milioni: così sono arrivati Cajuste e Lindstrom, completando rispettivamente il centrocampo e l’attacco”.

I tifosi del Napoli sono in attesa, la data del 16 settembre è cerchiata in rosso: potrebbe in tale occasione avvenire l’esordio di colui al quale è stato assegnato il gravoso compito di sostituire Kim.