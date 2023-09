La bella dirigente svela: “Ottimi rapporti, preso un calciatore del Napoli”

A mercato terminato si analizzano le operazioni concluse: la dirigente svela un retroscena sulla cessione del giovane talento del Napoli.

Il calciomercato del Napoli è cominciato con un cambio in dirigenza molto importante. Infatti, uno degli artefici del successo ottenuto la scorsa stagione, Cristiano Giuntoli ha lasciato il ruolo da direttore sportivo per trasferirsi alla Juventus. A prendere il suo posto è stato scelto Mauro Meluso. Il cambio in dirigenza ha, inevitabilmente, cambiato le strategie di mercato. Il nuovo ds ha portato a termine tre colpi in entrata (oltre al ritorno di Gollini): Natan, Cajuste e Lindstrom. Mentre, per quanto riguarda il mercato in uscita, oltre alle cessioni eccellenti di Kim Minjae e Lozano ci si è concentrati principalmente sul piazzare gli esuberi e i giovani che non avrebbero trovato spazio.

Tra gli altri, è stato ceduto in prestito anche Coli Saco, all’Ancona, in Serie C. Il centrocampista ex Milan Primavera è stato protagonista delle prime uscite stagionali del nuovo Napoli di Garcia e ha trovato anche un discreto spazio. Tuttavia, considerata la giovanissima età e le tante richieste nelle serie minori, il Napoli ha ritenuto che la scelta migliore per la sua crescita fosse la cessione in prestito. A spuntarla è stata l’Ancona. Il giocatore si è detto molto contento della destinazione: “C’erano altre richieste, ma quando ho saputo che l’Ancona mi voleva non ho avuto dubbi. Il girone B è competitivo e stimolante”. Queste le sue dichiarazioni nel momento della presentazione con il club biancorosso.

Coli Saco all’Ancona, l’amministratore delegato rivela dettagli importanti sulla trattativa

Intervenuta ai microfoni di Radio Tua, nel corso di Punto Biancorosso, la bella dirigente del club marchigiano Roberta Nocelli ha fatto il punto sul mercato. Inoltre ha spiegato come gli ottimi rapporti con il Napoli abbiano favorito la buona riuscita della trattativa per Coli Saco: “Gli ottimi rapporti con il Napoli ci hanno permesso di tesserare Coli Saco. Stiamo crescendo anche da questo punto di vista”- il suo commento. A testimonianza di quanto espresso, bisogna ricordare che, oltre Saco, anche Antonio Cioffi è finito all’Ancona, in prestito dal Napoli.

Analizzando le ultime parole della Nocelli è ipotizzabile che quelle di Coli Saco e Cioffi non saranno le ultime trattative che coinvolgeranno le due squadre. Dunque, oltre ad uno storico gemellaggio tra le tifoserie, che dura oramai da quasi vent’anni (ebbe inizio nel 2005) potrebbe cominciare, a partire da quest’anno, una collaborazione sul mercato tra i due club.