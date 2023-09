Incroci Serie A e Champions League Napoli: il calendario completo

Svelato il calendario della Serie A dalla quinta giornata sino alla diciannovesima: previsti tanti incroci con la Champions League.

Un torneo fitto quello di Serie A, che a differenza dello scorso, non usufruirà di alcuna pausa invernale causa mondiale, l’unico stop previsto, infatti, riguarderà la Supercoppa.

Dal 4 all’8 gennaio: Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina saranno impegnate nelle final four della competizione, che per la prima volta adotterà il metodo spagnolo, motivo per cui, ritarderanno l’esordio in campionato nel nuovo anno.

Incroci dal sapore europeo

Il Napoli darà il via al proprio percorso in Champions League con la voglia di confermare il gran lavoro svolto da Spalletti la scorsa stagione, quando Osimhen e compagni hanno condotto il team partenopeo al primo quarto di finale della propria storia.

Il primo impegno nella massima competizione europea, vedrà i campioni d’Italia in carica all’opera nella trasferta in terra portoghese: il 20 settembre, alle ore 21:00, il Napoli affronterà il Braga, qualificatosi dopo i preliminari ai danni del Panathinaikos.

Una sfida che andrà a cavallo tra quella di sabato 16 settembre, alle ore 20:45, in cui il team di Rudi Garcia sfiderà il Genoa a Marassi e il match del 24 dello stesso mese, che si svolgerà al Dall’Ara di Bologna alle ore 18, insomma, una settimana in trasferta.

Martedì 3 ottobre alle ore 21 appuntamento clou al Maradona, quando il Napoli ospiterà il Real Madrid, una partita che sarà anticipata dalla trasferta in terra salentina, in data 30 settembre alle ore 15, venendo poi seguita dall’insidioso match casalingo contro la Fiorentina, l’8 ottobre alle 20:45.

Al Bentegodi l’Hellas Verona sfiderà il Napoli il 21 ottobre alle 15, una partita che anticiperà l’impegno contro l’Union Berlino di martedì 24 ottobre alle 21 in Germania, a cui seguirà il big match casalingo contro il Milan alle 20:4 5, il 29 dello stesso mese.

Ritorno con i tedeschi della vecchia conoscenza Bonucci l’8 novembre alle 21, quattro giorni post derby campano contro la Salernitana, che si terrà il 4 novembre all’Arechi alle ore 15. Il 12 novembre, invece, il Napoli sfiderà l’Empoli al Maradona alle ore 12:30.

Il 25 novembre alle ore 18, lo scontro diretto al Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli farà da apripista al ritorno al Bernabeu, dopo la sfida del 2017, mercoledì 29 novembre alle ore 21, l’ex Ancelotti ospiterà il suo passato tra le mura amiche. Una settimana di big match, considerando che il 3 dicembre alle 20:45 sarà la volta di Napoli – Inter, alle 20:45 a Fuorigrotta.

La sfida delle sfide contro la Juventus si terrà l’8 dicembre all’Allianz Stadium, alle ore 20:45, la partita contro i rivali di sempre anticiperà l’ultimo match europeo dei gironi, il 12 dicembre alle 21, quando il Napoli ospiterà il Braga, a cui seguirà un altro appuntamento casalingo, contro il Cagliari, il 16 dello stesso mese alle 18.

Incroci duri, che soprattutto tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, costringeranno il Napoli ad un tour de force fitto di scontri diretti, settimane che con ogni probabilità ci diranno di più sugli obiettivi di questo gruppo.