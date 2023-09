Cassano suggerisce un allenatore a De Laurentiis: “Con lui sarebbe Scudetto”

Antonio Cassano ha espresso la sua sul momento del Napoli, come di consueto senza alcun tipo di mezza misura.

Nel corso dello streaming di Bobotv, Antonio Cassano ha discusso di svariati argomenti, tra cui il momento del Napoli, lanciando qualche frecciatina a Rudi Garcia.

“Garcia? Lo vedo molle e moscio per una piazza come Napoli che è tremenda”.

Il consiglio a De Laurentiis

FantAntonio non si è fermato qui, arrivando addirittura a definire quello che secondo lui sarebbe stato il tecnico perfetto per il Napoli.

Per l’ex Roma e Real Madrid, l’allenatore ideale per proseguire il ciclo vincente in casa partenopea sarebbe stato Antonio Conte, motivando così tale pensiero:

“Se avessero preso Antonio Conte, che fa un calcio che a me non piace ma che lavora duramente con carichi pesanti, avrei messo il Napoli in cima con l’Inter”.