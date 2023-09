Lobotka: “I festeggiamenti per lo scudetto sono stati bellissimi”, poi una conferma sulle voci di mercato

Lobotka si è concesso ad una lunga intervista ai microfoni di Forbes, lo slovacco ha parlato a ruota libera di Napoli.

Stanislav Lobotka è tra i protagonisti assoluti del terzo scudetto partenopeo, lo slovacco, dapprima oggetto misterioso con Gattuso, si è eretto a colonna degli azzurri sotto la gestione Spalletti.

L’ex Celta ha rilasciato svariate dichiarazioni ai microfoni di Forbes, spaziando dalla festa scudetto, sino ad arrivare al rapporto con città e società.

“Festeggiamenti? Bellissimi”

“I festeggiamenti sono stati bellissimi, non si possono descrivere, è un qualcosa che devi vivere. Non so se dureranno quanto quelli dello scudetto di Maradona però”.

Inizia così l’intervista del numero 68, che ricorda chiaramente anche gli attimi successivi al pareggio di Udine, che ha decretato matematicamente la vittoria del campionato:

“L’abbiamo vinto ad Udine, è stato fantastico, i tifosi erano così spontaneamente felici: ci sono venuti a trovare nello spogliatoio e in campo ci hanno lasciato solamente la biancheria intima, uno prendeva una scarpa, l’altro l’altra”.

Sulle griglie di inizio stagione che vedevano il Napoli fuori dalle prime 4 e la conseguente sorpresa nel vederli trionfare, il regista ha così risposto:

“Ci hanno definiti alieni? Ti sembro un alieno? Forse ci hanno chiamati così perché nessuno credeva in noi ad inizio stagione. C’è voluta anche fortuna, anche Hamsik ha totalizzato 91 punti qui senza vincere, nonostante giocassero un calcio fantastico”.

Inevitabile la domanda riguardante il calciomercato, dinanzi a cui Lobotka non si è nascosto, confermando inoltre la sua voglia d’azzurro:

“Ci sono stati solamente interessamenti per me, a Napoli sto benissimo, abbiamo trovato l’accordo velocemente, qui percepisco lo stipendio più alto della mia carriera. La mia valutazione? Io direi 5 milioni, ma so che il mio presidente non sarebbe d’accordo (ride, ndr)”.

In merito all’adattamento alla realtà napoletana, il classe ’94 ha così descritto il rapporto con la città:

“Ripeto, qui sto benissimo. Napoli è così: ti piace o non ti piace, non ci sono vie di mezzo. Sono tutti molto amichevoli e modesti, questa cosa mi piace. Nel tempo libero? C’è il mare, Capri, le isole, inoltre la cucina è eccellente.

La guida? A questo mi devo ancora abituare, non ho mai visto incidenti gravi, ma a loro viene insegnato così, ad esempio non danno la precedenza, chi arriva prima passa”.

Infine, per ciò che concerne il proprio futuro post calcio, le idee di Lobotka sono sembrate molto chiare:

“Investo il 15/20% del mio denaro in fondi di investimento e in immobili tra Slovacchia e Spagna, tutto ciò rappresenterà la mia pensione.

Inoltre, ho investito nel calcio con la società slovacca Mir Poliacek: mi ha convinto la strategia del presidente, vuole guadagnare dai trasferimenti dei giocatori, ma soprattutto formare talenti nazionali”.