Caso Kvaratskhelia, c’è la rivelazione: “Perché il Napoli ha rallentato sul rinnovo”

Nelle ultime ore è nato un caso Kvaratskhelia, legato al rinnovo, in seguito ad un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del Napoli

In questi giorni è in corso la prima pausa Nazionali della stagione. Le squadre stanno recuperando le energie fisiche e, sopratutto, mentali necessarie per continuare la stagione dopo le prime tre giornate di campionato e la fine del calciomercato. Il Napoli è partito con il piede giusto, ottenendo due vittorie, contro Frosinone e Sassuolo, ma poi è inciampato nell’ultima sfida casalinga contro la Lazio, persa per 2-1. In queste ore però, più della sconfitta, sta facendo discutere la situazione legata al rinnovo di Kvaratskhelia.

Si tratta senza dubbio di uno dei temi più caldi della scorsa sessione di calciomercato, anche considerando l’impatto di Kvara nella passata trionfale stagione. Un adeguamento dello stipendio che pare necessario (ora il georgiano percepisce circa 1 milione di euro all’anno) per trattenere un calciatore che, la scorsa stagione, ha vinto il premio di MVP della Serie A. Vari media nazionali hanno parlato di contatti continui con l’entourage per discutere della proposta di rinnovo. Tuttavia, con un duro comunicato pubblicato questa mattina sul profilo Twitter ufficiale del club, il Napoli ha smentito queste trattative, tra l’altro usando termini piuttosto coloriti. Gli azzurri hanno sottolineato il fatto che nessun dirigente del club partenopeo ha intrapreso discussioni con l’entourage del calciatore, poiché il georgiano ha ancora quattro anni di contratto.

Complicazioni per il rinnovo di Kvaratskhelia? Gli effetti del comunicato del Napoli

Sull’argomento in questione è intervenuto anche Nicolò Schira. Il giornalista esperto di calciomercato si è concesso ai microfoni di 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Nella lunga intervista Schira ha analizzato il comunicato del club partenopeo sulla questione Kvaratskhelia, ritenendolo piuttosto inadeguato per un club campione d’Italia. “Parliamo di un grande club, campione d’Italia e tra le prime otto della Champions. Per questo mi sembra una dichiarazione abbastanza ruspante”– il suo commento.

Per il giornalista l’entourage del calciatore è in attesa di una proposta di adeguamento del contratto da parte del Napoli: “Ma quel che mi risulta è che il georgiano ed il suo entourage si aspettassero un adeguamento di contratto che, ad oggi, prevede un milione e cento di parte fissa”. Al momento il contatto ancora non c’è stato perché il Napoli considera più urgenti altre situazioni come quelle di Zielinski o Osimhen. Tuttavia, il comunicato, reso pubblico in data odierna, non farà altro che aumentare l’attenzione sulla trattativa per il georgiano: “La scelta di un comunicato, e di una presa di posizione tanto forte può, paradossalmente, accentuare l’attenzione sulla vicenda.” Ha così concluso Schira.