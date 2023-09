Garcia corre ai ripari: su cosa lavorerà durante la sosta per le Nazionali

La sosta per gli azzurri sarà più che mai sacrosanta e indicativa e sarà utile per lavorare, ricaricare le energie e ripartire al meglio.

Un ambiente dove tutto è bianco o è nero, questo lo ha capito anche Rudi Garcia. Come si legge dall’edizione odierna del quotidiano il Mattino, ci sarà tanto da fare per Rudi Garcia durante queste soste per le nazionali. Uscito sconfitto dalla Lazio con lo stadio di casa rimasto impietrito, c’è da archiviare questo risultato e pensare alla partita di Genova. Tra 15 giorni ci saranno gli uomini di Gilardino ad aspettare gli azzurri e l’obiettivo deve essere rivolto a quella partita.

Un incidente di percorso quello per Rudi Garcia ed il Napoli. In città si inizia a respirare un’aria di malcontento dove i tifosi pretendono sempre il meglio dalla loro squadra. C’è già stato un primo confronto tra ADL ed il tecnico francese, un incidente che per adesso non è così tanto pesante considerato il periodo dell’anno.

Lavorare sulla forma fisica è cruciale

Durante la sosta, l’importante è lavorare sulla forma fisica dei calciatori. Contro i biancocelesti si è proprio visto un netto calo fisico nella ripresa. Calo che non ha permesso agli azzurri di reggere nei contrasti e negli uno contro uno, ragion per cui nei contropiedi laziali è stato quasi impossibile fermarli.

Con 15 giocatori sparsi per il mondo in quanto convocati dalle rispettive nazionale, Garcia da domani inizierà a lavorare a Castel Volturno e pretenderà il massimo da chi sarà lì. Contro il Genoa potrebbe scattare il primo turnover stagionale dal momento che poi ci sarà l’esordio in Champions in Portogallo, contro il Braga. Un Napoli che dovrà cambiare molto, parola di Rudi Garcia.