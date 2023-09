Stipendi Napoli 2023/24: Osimhen il più pagato, da non credere chi c’è tra gli ultimi

Arriva il dato ufficiale in merito agli stipendi in casa Napoli, con la “classifica” dei calciatori azzurri in base al guadagno netto.

In casa Napoli, il discorso inerente agli stipendi ha quasi sempre tenuto banco, visto il particolare modus operandi messo in atto da De Laurentiis e soci. Nonstante il club partenopeo sia da oltre 10 anni una top affermata del campionato di Serie A, nonché la squadra italiana che da più anni consecutivi centra la qualificazione in Europa, i numeri d’ingaggio offerti dal Napoli a i propri calciatori non hanno mai raggiunto cifre toccate invece da altri club come Juventus, Inter e Milan.

Questo ha dunque rappresentato gioia e dolore, negli anni, al club campano, unico top club in Italia a concludere l’annata 22/23 con il bilancio in positivo oltre che da Campione d’Italia. Ciò però ha spesso penalizzato il Napoli nella corsa di mercato a top player cui richieste superavano ampiamente le cifre che De Laurentiis era disposto ad offrire. Proprio per questo, le ultime voci inerenti ad un possibile ingaggio monstre per Osimhen, da circa 10 milioni netti in caso di rinnovo, hanno sorpreso e non poco tutti i supporter azzurri all’ascolto.

Supporter che, grazie all’aiuto della redazione di Calcio e Finanza, hanno potuto farsi un’idea ben precisa e completa in merito alla questione stipendi Napoli. Questo perché proprio la classifica inerenti agli ingaggi percepiti dai calciatori azzurri è stata da poco rivelata dai colleghi di cui sopra.

Stipendi Napoli, Osimhen e Zielinski primeggiano in classifica

Una vera e propria classifica quella stilata da Calcio e Finanza in merito agli stipendi singoli di casa Napoli, non prima di aver però rivelato le cifre generali sborsate in questo ambito dagli azzurri nel 2023/24. 42.5 milioni netti (68 milioni lordi) quelli che il club di De Laurentiis dovrà riconoscere ai propri calciatori nel corso di quest’annata. Circa 3 in meno rispetto a quelli riconosciuti lo scorso anno, quando le cifre ammontavano a 45.6 netti nonché 68 lordi.

Tale contrazione, con ogni probabilità, è figlia delle cessioni di Kim e Lozano, con quest’ultimo che rappresentava l’azzurro più pagato della passata stagione. Ad oggi invece, la top 3 è costituita da Victor Osimhen, Piotr Zielinski e, a sorpresa, Stanislav Lobotka. Di seguito, i primi 10 calciatori del Napoli in ordine di stipendio netto percepito:

Osimhen: 4.5 milioni di euro netti (5.9 lordi);

Zielinski: 3.5 milioni di euro netti (6.4 lordi);

Lobotka: 3.5 milioni di euro netti (4.5 lordi);

Di Lorenzo: 3 milioni di euro netti (5.5 lordi);

Demme: 2.5 milioni di euro netti (3.2 lordi);

Raspadori: 2.5 milioni di euro netti (4.6 lordi);

Linsdtrom: 2.3 milioni di euro netti (3.6 lordi);

Anguissa: 2.2 milioni di euro netti (2.8 lordi);

Politano: 2.2 milioni di euro netti (4.0 lordi);

Mario Rui: 2.1 milioni di euro netti (3.8 lordi).

Una top 10 alquanto sorprendente, vista anche la presenza di un Demme ad oggi fuori rosa. Salta dunque all’occhio il super balzo in classifica di Lobotka, dodicesimo in graduatoria nel 2022/23 e ad oggi balzato in terza posizione grazie al rinnovo e ad alcune cessioni. Grande sorpresa anche per Di Lorenzo, lo scorso anno ottavo e ad oggi quarto, ad un passo dal gradino più basso del podio. Dando dunque uno sguardo alla restante parte della lista, impossibile non notare l’assurdo posizionamento di Kvaratskhelia, ad oggi quinto azzurro meno pagato della rosa. Ovvio che, in caso di rinnovi, la graduatoria verrebbe ulteriormente sconvolta: