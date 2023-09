“La chiesa è al centro del villaggio?”, provocazione a Garcia: risposta a un giornalista di Roma!

Il Napoli subisce il primo ko in campionato contro la Lazio di Sarri, il tecnico degli azzurri Rudi Garcia commenta la pensante sconfitta casalinga.

Nel match valevole per la terza giornata di Serie A, il Napoli di mister Rudi Garcia ha subito la sua prima sconfitta stagionale, cadendo tra le mura di casa dello stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio guidata dall’ex azzurro Maurizio Sarri. Non è stata una serata fortunata per la squadra partenopea.

Dopo le due vittorie consecutive ottenute ai danni di Frosinone e Sassuolo, il Napoli di mister Rudi Garcia si aspettava di continuare la sua striscia positiva, ma la squadra allenata da Maurizio Sarri ha ancora una volta dimostrato di essere una impegnativa. La Lazio, che aveva subito due sconfitte consecutive contro Lecce e Genoa, ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale proprio contro il Napoli, imponendosi con il punteggio di 2-1. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno portato a casa i tre punti grazie alle reti messe a referto da Luis Alberto e Kamada. A nulla è servita la rete del momentaneo 1-1 di Piotr Zielinski.

Frecciatina per Rudi Garcia

Con la sconfitta contro la Lazio, non potevano mancare le prime critiche e provocazioni stagionale nei confronti del tecnico azzurro Rudi Garcia. L’allenatore del Napoli, nel corso della conferenza post match, è stato costretto a rispondere a diverse domande provocatorie. Infatti, Nella conferenza stampa post-partita, Rudi Garcia ha risposto alle domande dei media, incluso un giornalista di Roma che ha fatto una provocatoria allusione alla “chiesa al centro del villaggio”, nota frase lanciata in passato dello stesso tecnico francese.

Mister Rudi Garcia ha commentato la domanda del giornalista romano dicendo: “Bisogna fare i complimenti alla Lazio di Maurizio Sarri. Si sono trovati nelle condizioni a loro ideali: un tiro nel primo tempo e un gol. Noi siamo stati bravi a pareggiare subito. Poi hanno fatto la stessa cosa nel secondo tempo, e noi non siamo stati bravi a trovare il pareggio. Hanno giocatori veloci come Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Avere campo per loro significa poter fare male. Non sono affatto deluso di aver preso dei rischi nell’intento di pareggiare, bisogna solo accettare che può succedere di tutto nel calcio”. Questa sconfitta segna un momento di riflessione per il Napoli di mister Rudi Garcia, mentre la Lazio di Sarri celebra la sua prima vittoria stagionale dopo una buona prestazione allo stadio Diego Armando Maradona contro i Campioni d’Italia in carica.