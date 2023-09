Sorpresa per Napoli-Lazio, esordio davanti ai tifosi al Maradona

C’è una piccola novità che arriva a pochi minuti dal match Napoli-Lazio.

Il Napoli di mister Rudi Garcia sta per affrontare una sfida di fuoco contro la Lazio nella terza giornata di campionato, e questa volta, lo farà indossando una divisa insolita ma affascinante. Gli azzurri, freschi di vittorie contro Frosinone e Sassuolo, stanno cercando di mantenere intatto il loro dominio in Serie A. Questa sera, i partenopei andranno a caccia del terzo successo di fila per lanciare un segnale forte e chiaro alle pretendenti al titolo.

Nuova maglia per il Napoli

La novità più sorprendente in casa azzurra è l’introduzione della terza maglia del Napoli, che è stata rivelata al pubblico proprio in vista della sfida contro la Lazio. Questa divisa nera rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai tradizionali colori azzurri del club, ma sembra essere stata accolta con entusiasmo dai tifosi partenopei.

La scelta di indossare la terza maglia nera è stata annunciata direttamente dagli spogliatoi del club azzurro, aggiungendo un tocco di mistero e anticipazione all’evento. Sarà interessante vedere se questa nuova divisa porterà fortuna contro un avversario temibile come la Lazio, guidata dall’ex Napoli Maurizio Sarri. I biancocelesti arrivano al Maradona con tutte le intenzioni di mettere a segno quella che sarebbe la prima vittoria in campionato, dopo le due sconfitte di fila contro Lecce e Genoa. I tifosi azzurri sono ansiosi di vedere i Campioni d’Italia scendere in campo con questo nuovo look e sperano che possa portare loro la terza vittoria consecutiva in stagione.