“Si può parlare tutta la notte”, inaspettato Sarri: l’ha detto sull’arbitro

Al termine di Napoli-Lazio l’allentore Maurizio Sarri ha espresso la sua opinione sulla partita ai microfoni di DAZN.

Maurizio Sarri ha conquistato la prima vittoria stagionale con la sua Lazio ed è avvenuto proprio contro il suo ex club che l’ha reso grande. Dopo la vittoria per 1-2 ecco le sue parole.

Ai microfoni di DAZN nel post-partita ecco che interviene Maurizio Sarri:

Il Napoli ha fatto un buon primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo dominato. Abbiamo fatto per due volte il 3-1, abbiamo sofferto solo nei 5 minuti di recuperi. Spiace per i gol annullati, sul secondo (il gol di Guendouzi, ndr) possiamo stare qui a parlare tutta la notte.

Il secondo tempo certifica che la nostra condizione è buona, siamo rimasti sempre dentro alla partita e non abbiamo subito il contraccolpo dei due gol annullati. Sono soddisfatto dell’atteggiamento.